Бальзам как украшение: Dior представил новинку в золотистом медальоне

Французский бренд Dior представил лимитированный бальзам для губ Médaillon к праздничному сезону. Новинку выпустили в золотистом овальном футляре, дизайн которого напоминает медальон с декоративным бантом.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Dior .

Как выглядит новинка Dior

Главная особенность Médaillon - оформление футляра. Его крышку украшают название Dior, рельефная рамка и бант с сердцевидными деталями.

Бренд позиционирует новинку как косметический аксессуар: компактный футляр с бальзамом получил вид декоративного украшения.

Бальзам представлен в оттенке 001 Crystal Pink - розовом с блестками. Он имеет кремовую текстуру и создает на губах мерцающее покрытие с эффектом инея.

Dior выпустил лимитированный бальзам для губ Médaillon с блестками (фото: dior.com)

По информации Dior, формула обеспечивает до 24 часов увлажнения и комфорта. Средство можно наносить пальцами или кисточкой.

На странице продукта бренд уточняет, что заявленный показатель увлажнения основан на инструментальном тестировании с участием 32 добровольцев. Чувство комфорта оценивали по самооценке также 32 участника.

Dior выпустил лимитированный бальзам для губ Médaillon с блестками (фото: dior.com)

Новинку выпустили ограниченной серией в формате 2 грамма.

В праздничных материалах Dior ее представили как часть макияжа с теплыми оттенками корицы для глаз и ногтей и блестящим покрытием губ.