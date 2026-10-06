Анімалістичні принти й незвичайні форми: найефектніші сумки та туфлі з нової колекції Chanel

На Тижні моди в Парижі презентували колекцію Chanel весна-літо 2027 . В межах показу особливу увагу привернули сумки та туфлі, яким креативний директор Матьє Блазі надав незвичні форми, яскраві принти та декоративні елементи.

Про це розповідає Wave RBC.UA.

Сумки Chanel SS27

Показ відкрила й завершила одна й та сама модель - Дяніра Гурбушер. Вона несла оригінальну сумку 2.55, яка належала самій Габріель Шанель. Цим дизайнер поєднав історію французького Дому з новою колекцією.

Водночас Матьє Блазі не обмежився класичними формами. На подіумі з’явилися нові версії сумок flap, моделі з ланцюжками, великими застібками зі знаком бренду, подовжені силуети та м’які сумки.

Однією з найбільш незвичних стала мініатюрна сумка у формі пташиної клітки. Пташині мотиви також з’являлися в декорі одягу та інших аксесуарів.

Класичні сумки отримали яскраві кольори, анімалістичні мотиви, квітковий декор і вишивку. Серед них були моделі із зебровим принтом, декоративними елементами та блискучими деталями.

Які туфлі показав Chanel

Взуття виявилося не менш різноманітним. Для кожного з 83 образів на подіумі була представлена окрема пара взуття.

У колекції з’явилися туфлі з анімалістичними принтами, зокрема леопардовим і тигровим, а також двоколірні моделі. Серед характерних моделей були туфлі з контрастним носком.

Також дизайнер представив взуття на вигнутих підборах і босоніжки з масивними золотими подвійними літерами C.