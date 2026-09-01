ANDRE TAN та "Землячки" представили унікальні футболки: з чим носити

Український дизайнер Андре Тан об'єднався з громадською організацією "Землячки", щоб привернути увагу до жінок у Силах оборони України. У межах спільної ініціативи UKRAINIAN CODE вони створили лімітовану колекцію футболок, яка поєднує сучасний дизайн, українські культурні мотиви та благодійну мету.

Що відомо про колекцію та з чим її носити, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Що відомо про лінійку ANDRE TAN та ГО "Землячки"

До колекції увійшли дві базові футболки - чорна та біла. Обидві моделі мають лаконічний графічний елемент, натхненний українською культурою та традицією, але переосмислений у сучасному fashion-контексті.

За задумом авторів, колекція не створює єдиного образу української жінки. Вона говорить про можливість бути різною - будувати кар'єру, виховувати дітей, займатися творчістю, створювати власну справу або ж одягнути військову форму та стати на захист країни.

Для ANDRE TАN тема підтримки українських військових не є новою. Від початку повномасштабного вторгнення виробництво дизайнера відшивало необхідний одяг та амуніцію для військових і підрозділів територіальної оборони.

За словами дизайнера, UKRAINIAN CODE став продовженням його багаторічної роботи з темою жіночності, але тепер у центрі уваги опинилася внутрішня сила українок.

"Вже понад 25 років у моді я бачив дуже багато різних проявів жіночності. Але сьогодні українські жінки показують нам абсолютно нове розуміння сили. Українська жінка може бути ніжною і водночас неймовірно сильною", - розповів він.

У дизайні футболок немає великої кількості символів чи прямолінійної патріотичної атрибутики. Графічний елемент, що відсилає до української культурної спадщини, стає своєрідним кодом, який легко вписується у повсякденний гардероб.

У ГО "Землячки" зазначили, що одна з головних цілей ініціативи - нагадати, що жінки у війську не є окремою категорією. Це українки, які мають власні професії, мрії, родини та плани, але сьогодні виконують важливу місію із захисту країни.

Кожна придбана футболка стане внеском у підтримку військовослужбовиць.



З чим носити футболки восени

Попри те, що футболка традиційно асоціюється з літнім гардеробом, восени вона залишається універсальною базовою річчю. Біла або чорна модель може стати основою багатошарового образу та поєднуватися як із класичними речами, так і з одягом із виразними фактурами.

Зі строгим жакетом

Один із найпростіших способів стилізувати футболку восени - поєднати її з маскулінним жакетом із виразною лінією плечей. Розслаблений верх допомагає зробити класичний костюм менш формальним.

Доповнити такий образ можна широкими штанами із защипами, вовняним пальтом, балетками або лоферами. Вийде комфортний варіант для міських буднів.

Під об'ємний трикотаж

Ще один варіант - використовувати футболку як нижній шар під теплий кардиган або светр із глибоким V-подібним вирізом.

Край футболки, який трохи виглядає з-під горловини або знизу светра, додасть образу багатошаровості. До того ж такий прийом дозволяє комфортно носити речі з фактурної вовни.

У поєднанні зі шкірою та замшею

Базова футболка добре працює і на контрасті з фактурним верхнім одягом. Її можна носити зі шкіряним бомбером, курткою або видовженим плащем, а також із виробами із замші, які не припиняють бути одним із головних трендів осені.