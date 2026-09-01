ANDRE TAN и "Землячки" представили уникальные футболки: с чем носить

Украинский дизайнер Андре Тан объединился с общественной организацией "Землячки", чтобы привлечь внимание женщин в Силах обороны Украины. В рамках совместной инициативы UKRAINIAN CODE они создали лимитированную коллекцию футболок, объединяющую современный дизайн, украинские культурные мотивы и благотворительную цель.

Что известно о коллекции и с чем ее носить узнайте в материале Wave RBC.UA.

Что известно о линейке ANDRE TAN и ОО "Землячки"

В коллекцию вошли две базовые футболки – черная и белая. Обе модели обладают лаконичным графическим элементом, вдохновленным украинской культурой и традицией, но переосмыслен в современном fashion-контексте.

По замыслу авторов коллекция не создает единого образа украинской женщины. Она говорит о возможности быть разной - строить карьеру, воспитывать детей, заниматься творчеством, создавать собственное дело или же одеть военную форму и встать на защиту страны.

Для ANDRE TAN тема поддержки украинских военных не новая. С начала полномасштабного вторжения производство дизайнера отшивало необходимую одежду и амуницию для военных и подразделений территориальной обороны.

По словам дизайнера, UKRAINIAN CODE стал продолжением его многолетней работы по теме женственности, но теперь в центре внимания оказалась внутренняя сила украинок.

"Уже более 25 лет в моде я видел очень много разных проявлений женственности. Но сегодня украинские женщины показывают нам совершенно новое понимание силы. Украинская женщина может быть нежной и в то же время невероятно сильной", - рассказал он.

В дизайне футболок нет большого количества символов или прямолинейной патриотической атрибутики. Графический элемент, отсылающий к украинскому культурному наследию, становится своеобразным кодом, легко вписывающимся в повседневный гардероб.

В ОО "Землячки" отметили, что одна из главных целей инициативы – напомнить, что женщины в армии не являются отдельной категорией. Это украинки, у которых есть собственные профессии, мечты, семьи и планы, но сегодня выполняют важную миссию по защите страны.

Каждая приобретенная футболка станет вкладом в поддержку военнослужащих.



С чем носить футболки осенью

Несмотря на то, что футболка традиционно ассоциируется с летним гардеробом, осенью она остается универсальной базовой вещью. Белая или черная модель может стать основой многослойного образа и сочетаться как с классическими вещами, так и с одеждой с выразительными фактурами.

Со строгим жакетом

Один из самых простых способов стилизовать футболку осенью – соединить ее с маскулинным жакетом с выразительной линией плеч. Расслабленный верх помогает сделать классический костюм менее формальным.

Дополнить такой образ можно широкими брюками с защипами, шерстяным пальто, балетками или лоферами. Получится комфортный вариант для городских будней.

Под объемный трикотаж

Еще один вариант – использовать футболку как нижний слой под теплый кардиган или свитер с глубоким V-образным вырезом.

Край футболки, немного выглядывающий из-под горловины или снизу свитера, придаст образу многослойности. К тому же такой прием позволяет удобно носить вещи из фактурной шерсти.

В сочетании с кожей и замшей

Базовая футболка хорошо работает и на контрасте с фактурной верхней одеждой. Ее можно носить с кожаным бомбером, курткой или удлиненным плащом, а также с изделиями из замши, которые не перестают быть одним из главных трендов осени.