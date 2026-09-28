Зірка українського Євробачення скасувала концерти через проблеми зі здоров’ям

Українська співачка Катерина Павленко, відома як Monokate, оголосила про тимчасову паузу в концертній діяльності. Артистка розповіла, що наразі має проблеми зі здоров’ям і потребує часу для відновлення.

Wave RBC.UA повідомляє, що про це Павленко повідомила у своєму Instagram.

Причина зупинки концертів

За словами співачки, її нинішній стан потребує спокійнішого режиму та мінімуму поїздок, тому заплановані на жовтень концерти довелося перенести.

Нові дати виступів наразі не оголошували. Відомо, що концерти мають відбутися вже у березні 2027 року.

"Зараз мій режим вимагає максимального спокою та мінімізації подорожей. Сподіваюся, що це ненадовго", - зазначила артистка.

Водночас Павленко вирішила використати вимушену перерву для творчої роботи. Вона планує більше часу проводити у студії та завершити музичні композиції, які раніше не встигала допрацювати через підготовку до гастролей.

Також Monokate повідомила, що відкрита до нових музичних колаборацій.

Що відомо про Monokate

Monokate - сольний музичний проєкт української співачки Катерини Павленко, яка стала відомою як вокалістка гурту Go_A. Артистка також працює як авторка пісень і композиторка.

Ідея сольного проєкту виникла ще до міжнародного успіху Go_A. Павленко писала власну музику, однак через активні виступи гурту довгий час не могла повноцінно зосередитися на сольній творчості.

У 2025 році Monokate офіційно вийшла на сцену як сольна артистка. Її дебютний виступ відбувся на Atlas Festival у Києві. У своїй сольній творчості Павленко експериментує з різними жанрами, поєднуючи електроніку, трип-хоп, рок, поп та фольклорні мотиви.

До сольної кар'єри Павленко була фронтвумен Go_A. У 2020 році гурт переміг у Національному відборі на Євробачення з піснею "Соловей", а у 2021 році представив Україну на конкурсі з композицією "SHUM". У фіналі Євробачення Go_A посіли п'яте місце.

Monokate (фото: instagram.com/monokatee)