Звезда украинского Евровидения отменила концерты из-за проблем со здоровьем

Украинская певица Екатерина Павленко, известная Monokate, объявила о временной паузе в концертной деятельности. Артистка рассказала, что сейчас имеет проблемы со здоровьем и требует времени для восстановления.

Wave RBC.UA сообщает, что об этом Павленко сообщила в своем Instagram.

Причина остановки концертов

По словам певицы, ее нынешнее состояние нуждается в более спокойном режиме и минимуме поездок, поэтому запланированные на октябрь концерты пришлось перенести.

Новые даты выступлений пока не объявлялись. Известно, что концерты пройдут уже в марте 2027 года.

"Сейчас мой режим требует максимального спокойствия и минимизации путешествий. Надеюсь, это ненадолго", - отметила артистка.

В то же время, Павленко решила использовать вынужденный перерыв для творческой работы. Она планирует больше времени проводить в студии и завершить музыкальные композиции, которые раньше не успевала доработать из-за подготовки к гастролям.

Также Monokate сообщила, что открыта к новым музыкальным коллаборациям.

Что известно о Monokate

Monokate - сольный музыкальный проект украинской певицы Екатерины Павленко, которая стала известной как вокалистка группы Go_A. Артистка также работает как автор песен и композитор.

Идея сольного проекта возникла еще до международного успеха Go_A. Павленко писала собственную музыку, однако из-за активных выступлений группы долгое время не могла полноценно сосредоточиться на сольном творчестве.

В 2025 году Monokate официально вышла на сцену как сольная артистка. Ее дебютное выступление прошло на Atlas Festival в Киеве. В своем сольном творчестве Павленко экспериментирует с разными жанрами, сочетая электронику, трип-хоп, рок, поп и фольклорные мотивы.

До сольной карьеры Павленко была фронтвумэн Go_A. В 2020 году группа победила в Национальном отборе на Евровидение с песней "Соловей", а в 2021 году представила Украину на конкурсе с композицией "SHUM". В финале Евровидения Go_A заняли пятое место.

Monokate (фото: instagram.com/monokatee)