Зірка "Людей Ікс" Лієв Шрайбер приїхав до Києва та побував на місці російського удару

Американський актор і режисер Лієв Шрайбер, відомий за фільмами "Люди Ікс: Росомаха" та "Крик", знову приїхав до України. Амбасадор UNITED24 відвідав Солом’янський район Києва, де побачив наслідки одного з російських ударів по столиці .

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на UNITED24 .

Що Лієв Шрайбер побачив у Києві

Під час поїздки актор побував біля житлового будинку, який постраждав унаслідок російської атаки. Поруч із пошкодженою багатоповерхівкою розташована школа.

Після побаченого Шрайбер наголосив, що російські удари продовжують загрожувати цивільним людям та об’єктам.

Окремо актор звернув увагу на потребу України у посиленні протиповітряної та протиракетної оборони.

"Протиракетна оборона вкрай необхідна. Раніше Америка її надавала. Сподіваюся, нам вдасться відновити цю програму", - сказав Шрайбер.

Зокрема, йдеться про системи Patriot, здатні перехоплювати російські ракети.

Як Шрайбер підтримує Україну

Лієв Шрайбер має українське коріння та системно допомагає нашій країні від початку повномасштабної війни.

У липні 2022 року він став офіційним амбасадором UNITED24 за напрямом "Медична допомога".

Актор також є співзасновником благодійної ініціативи BlueCheck Ukraine.

Раніше Шрайбер відвідував Бучу та Бородянку, допомагав українським біженцям разом із World Central Kitchen та організовував збори на генератори для лікарень.

Під час однієї з таких кампаній Шрайбер разом з іншими амбасадорами UNITED24 допоміг зібрати близько 3 млн доларів на підтримку українських медиків.

Що відомо про атаку на Київ 20 серпня

У ніч на 20 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Одним із районів, який зазнав найбільших руйнувань, став Солом’янський.

За останніми даними, внаслідок атаки у столиці загинули 16 людей, ще 41 людина постраждала.

У Солом’янському районі були пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Раніше Київська міська прокуратура повідомляла щонайменше про 16 пошкоджених багатоповерхівок, а також про руйнування школи, дитячого садка та дитячої лікарні.