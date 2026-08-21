Звезда "Людей Икс" Лиев Шрайбер приехал в Киев и побывал на месте российского удара

Голливудский актер своими глазами увидел последствия российской атаки на жилой дом
Американский актер и режиссер Лиев Шрайбер, известный по фильмам "Люди Икс: Росомаха" и "Крик", снова приехал в Украину. Амбассадор UNITED24 посетил Соломенский район Киева, где увидел последствия одного из российских ударов по столице.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на UNITED24.
Во время поездки актер побывал возле пострадавшего в результате российской атаки жилого дома. Рядом с поврежденной многоэтажкой находится школа.
После увиденного Шрайбер подчеркнул, что российские удары продолжают угрожать гражданским и объектам.
Отдельно актер обратил внимание на необходимость Украины в усилении противовоздушной и противоракетной обороны.
"Противоракетная оборона крайне необходима. Ранее Америка ее предоставляла. Надеюсь, нам удастся возобновить эту программу", - сказал Шрайбер.
В частности, речь идет о системах Patriot, способных перехватывать российские ракеты.
Лиев Шрайбер имеет украинские корни и системно помогает нашей стране с начала полномасштабной войны.
В июле 2022 года он стал официальным послом UNITED24 по направлению "Медицинская помощь".
Актер также является соучредителем благотворительной инициативы BlueCheck Ukraine.
Ранее Шрайбер посещал Бучу и Бородянку, помогал украинским беженцам вместе с World Central Kitchen и организовывал сборы на генераторы больниц.
Во время одной из таких кампаний Шрайбер вместе с другими послами UNITED24 помог собрать около 3 млн. долларов в поддержку украинских медиков.
В ночь на 20 августа российские войска совершили массированную атаку на Киев. Одним из районов, потерпевших наибольшие разрушения, стал Соломенский.
По последним данным, в результате атаки в столице погибли 16 человек, еще 41 человек пострадал.
В Соломенском районе были повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Ранее Киевская городская прокуратура сообщала по меньшей мере о 16 поврежденных многоэтажках, а также о разрушении школы, детского сада и детской больницы.