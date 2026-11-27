Бразильська супермодель Жизель Бюндхен поділилася рідкісними сімейними кадрами, на яких показала чоловіка Жоакіма Валенте, їхнього маленького сина та двох старших дітей від колишнього чоловіка Тома Бреді.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram моделі.

Що Жизель показала на сімейних фото

У добірці 46-річної супермоделі багато теплих сімейних моментів. На одному з пляжних кадрів вона підіймає молодшого сина над головою, а на іншому тримає його на руках і цілує чоловіка в щоку.

Валенте також потрапив в об'єктив під час прогулянки з малюком біля води.

Окремі світлини Жизель присвятила дітям. На спільному фото 16-річний Бенджамін і 13-річна Вівіан сидять поруч із молодшим братом, який пригортається до сестри.

Є й кадр, на якому Вівіан цілує малюка в голову. На іншому Бенджамін тримає брата на руках. Молодшому синові моделі зараз рік і дев'ять місяців.

Сімейні фото в публікації чергуються з пейзажами, заняттями йогою та кадрами з домашнім улюбленцем.

Що Бюндхен написала про вдячність

Підпис до добірки модель присвятила вмінню помічати хороше у повсякденному житті.

"Кількість добра, яке ми відчуваємо в житті, залежить від нашої здатності його помічати", - написала Бюндхен.

За її словами, вдячність передається іншим, а увага до краси навколо допомагає приносити більше радості у власне життя та життя близьких. Жизель побажала підписникам знаходити приводи для вдячності щодня.

Жизель Бюндхен (фото: instagram.com/gisele)

Що відомо про родину супермоделі

Бенджамін і Вівіан народилися у шлюбі Жизель із колишнім гравцем в американський футбол Томом Бреді.

Пара розлучилася у жовтні 2022 року після 13 років шлюбу.

Із тренером із джиу-джитсу Жоакімом Валенте модель спочатку пов'язувала дружба, а романтичні стосунки, за даними американських медіа, почалися влітку 2023 року.

У лютому 2025-го у пари народився син, а в грудні того ж року Жизель і Жоакім одружилися. Тож цьогорічний День подяки став для них першим у статусі подружжя.