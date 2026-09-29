Вікторія Бекхем вперше за понад 20 років з'явилася у студії звукозапису: рідкісне фото

Колишня учасниця Spice Girls та дизайнерка Вікторія Бекхем заінтригувала прихильників неочікуваною появою перед мікрофоном. Вона вперше за понад 20 років повернулася до студії звукозапису, але цього разу в компанії свого сина-музиканта Круза Бекхема.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Круза.

Вікторія Бекхем знову перед мікрофоном

Круз опублікував фотографію з нещодавньої студійної сесії. На знімку він позує у великих навушниках, а на задньому плані видно його маму, яка тримає телефон із текстом біля мікрофону.

"Так, ми повернули Пош до студії", - підписав фото 21-річний хлопець.

Вікторія Бекхем знову у студії (фото: instagram.com/cruzbeckham)

Сама Вікторія не пояснила, над чим вони працювали. Водночас у коментарях вона відреагувала на публікацію чотирма емодзі зі сльозами від сміху.

Наразі точно не відомо, чи записувала Бекхем вокал для нового треку сина, чи готувала інший музичний проєкт. Водночас інтригуючий підпис сина може бути натяком саме на це, адже у ньому він використав сценічне прізвисько мами з часів Spice Girls.

Коли Вікторія Бекхем востаннє випускала музику

Останнім релізом зірки став подвійний сингл "Let Your Head Go/This Groove", який вона представила у 2003 році.

Після завершення сольної музичної кар'єри Вікторія зосередилася на роботі у сфері моди й майже не брала участі в активностях, пов'язаних зі Spice Girls.

Її останній повноцінний виступ разом із гуртом відбувся у 2012-му під час церемонії закриття Олімпійських ігор у Лондоні. У 2019 році Spice Girls вирушили у тур без Вікторії.

Згодом у 2024-му співачка все ж возз'єдналася з колишніми колегами на своєму 50-річчі. Тоді вони виконали фрагмент пісні "Stop".

Що відомо про музичну кар'єру Круза

Син Девіда та Вікторії розпочав свій творчий шлях ще у 2016 році, коли йому було 11 років. Тоді він випустив благодійний різдвяний сингл "If Every Day Was Christmas".

Уже в дорослому віці Круз створив власний гурт Cruz Beckham and the Breakers. У жовтні 2025 року колектив представив дебютний сингл "Optics/Lick the Toad", а на початку 2026-го вирушив у тур Європою та США.

У серпні гурт презентував дебютний мініальбом "Wear & Tear", до якого увійшли шість композицій.