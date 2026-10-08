Відомий український актор Сергій Стрельніков мобілізувався до Сил оборони України

Український актор Сергій Стрельніков повідомив про початок військової служби. Артист долучився до Сил оборони України, склав військову присягу та став військовослужбовцем батальйону безпілотних систем FERRO-6 у складі 9-ї окремої бригади безпілотних систем.

Як повідомляє Wave RBC.UA, про це Стрельніков розповів на своїх сторінках у соцмережах.

Що заявив актор

Актор зазначив, що планує опановувати нові навички та застосовувати їх на практиці. Крім того, він хоче розповідати про військових, які щодня виконують свою роботу на фронті.

"Офіційно повідомляю, що я долучився до лав Сил оборони України та склав присягу на вірність нашому народу. Відсьогодні я - частина команди батальйону FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Робитиму те, що вмію найкраще: швидко навчатимусь нових навичок і використовуватиму їх на практиці", - написав актор.

Сергій Стрельніков (фото: пресслужба актора)

За словами Стрельнікова, ще одним напрямом його служби стане висвітлення історій військовослужбовців, про яких не завжди розповідають у новинах.

Сергій Стрельніков відомий за ролями у понад 50 фільмах і серіалах. Серед його найвідоміших робіт - головна роль у стрічці "Довбуш" та образ Сови у фільмі "КІЛЛХАУС" режисера Любомира Левицького.

"КІЛЛХАУС" став одним із останніх кінопроєктів актора до початку служби. Воєнний екшн вийшов в український прокат 23 квітня 2026 року. Під час промокампанії Стрельніков розповідав, що для нього було важливо працювати в кадрі разом із військовими.

Сергій Стрельніков у фільмі "КІЛЛХАУС" (фото: пресслужба актора)

Тепер актор сам приєднався до Сил оборони та служитиме в підрозділі безпілотних систем.