Відомий український актор Сергій Стрельніков мобілізувався до Сил оборони України

Актор відомий за фільмами "Довбуш" і "КІЛЛХАУС"
Український актор Сергій Стрельніков повідомив про початок військової служби. Артист долучився до Сил оборони України, склав військову присягу та став військовослужбовцем батальйону безпілотних систем FERRO-6 у складі 9-ї окремої бригади безпілотних систем.
Як повідомляє Wave RBC.UA, про це Стрельніков розповів на своїх сторінках у соцмережах.
Актор зазначив, що планує опановувати нові навички та застосовувати їх на практиці. Крім того, він хоче розповідати про військових, які щодня виконують свою роботу на фронті.
"Офіційно повідомляю, що я долучився до лав Сил оборони України та склав присягу на вірність нашому народу. Відсьогодні я - частина команди батальйону FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Робитиму те, що вмію найкраще: швидко навчатимусь нових навичок і використовуватиму їх на практиці", - написав актор.
За словами Стрельнікова, ще одним напрямом його служби стане висвітлення історій військовослужбовців, про яких не завжди розповідають у новинах.
Сергій Стрельніков відомий за ролями у понад 50 фільмах і серіалах. Серед його найвідоміших робіт - головна роль у стрічці "Довбуш" та образ Сови у фільмі "КІЛЛХАУС" режисера Любомира Левицького.
"КІЛЛХАУС" став одним із останніх кінопроєктів актора до початку служби. Воєнний екшн вийшов в український прокат 23 квітня 2026 року. Під час промокампанії Стрельніков розповідав, що для нього було важливо працювати в кадрі разом із військовими.
Тепер актор сам приєднався до Сил оборони та служитиме в підрозділі безпілотних систем.