Відома українська співачка перенесла серйозну операцію: "Зараз проходжу реабілітацію"

Українська співачка Наталія Валевська розповіла про непростий період у житті. Wave RBC.UA повідомляє, що 45-річна артистка перенесла операцію на голосових зв’язках, після чого була змушена поставити виступи на паузу та зосередитися на відновленні.

Як пройшла операція

За словами артистки, зараз вона проходить реабілітацію та поступово працює над поверненням голосу.

"За цією усмішкою ви бачите лише один момент мого життя. А що насправді відбувається всередині - ніхто не знає. Нещодавно я перенесла операцію на голосових зв’язках", - розповіла співачка.

Через необхідність відновлення Валевській довелося перенести заплановані концерти. Вона зізналася, що це рішення далося їй нелегко, адже сцена є важливою частиною її життя.

Водночас артистка вирішила використати вимушену перерву, щоб приділити більше часу собі.

"Через це довелося перенести концерти, і морально це було непросто, бо сцена - велика частина мого життя. Та зараз я проходжу реабілітацію і поступово відновлюю голос", - зазначила Валевська.

Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)

Під час паузи співачка вирушила в подорож

Вона опублікувала архівні фотографії з Болгарії, зокрема із курорту Золоті піски, та згадала моменти, які подарували їй позитивні емоції.

За словами Валевської, саме ця вимушена зупинка допомогла їй нарешті здійснити те, на що довго не вистачало часу.

"Цей період змусив мене зупинитися і здійснити те, що я відкладала роками. Тому я відправилася в мандри", - поділилася артистка.

На опублікованих кадрах співачка позує на тлі моря та усміхається. Валевська також наголосила, що красиві фотографії не завжди відображають те, що людина переживає насправді.

Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)