Известная украинская певица перенесла серьезную операцию: "Сейчас прохожу реабилитацию"

Украинская певица Наталья Валевская рассказала о непростом периоде жизни. Wave RBC.UA сообщает, что 45-летняя артистка перенесла операцию на голосовых связях, после чего была вынуждена поставить выступления на паузу и сосредоточиться на возобновлении.

Как прошла операция

По словам артистки, сейчас она проходит реабилитацию и постепенно работает над возвращением голоса.

"За этой улыбкой вы видите лишь один момент моей жизни. А что действительно происходит внутри - никто не знает. Недавно я перенесла операцию на голосовых связях", - рассказала певица.

Из-за необходимости восстановления Валевской пришлось перенести запланированные концерты. Она призналась, что это решение далось ей нелегко, ведь сцена - важная часть ее жизни.

В то же время артистка решила использовать вынужденный перерыв, чтобы уделить больше времени себе.

"По этой причине пришлось перенести концерты, и морально это было непросто, потому что сцена - большая часть моей жизни. Но сейчас я прохожу реабилитацию и постепенно восстанавливаю голос", - отметила Валевская.

Наталья Валевская (фото: instagram.com/valevska_official)

Во время паузы певица отправилась в путешествие

Она опубликовала архивные фотографии из Болгарии, в частности, с курорта Золотые пески, и вспомнила моменты, которые подарили ей положительные эмоции.

По словам Валевской, именно эта вынужденная остановка помогла ей наконец-то совершить то, на что долго не хватало времени.

"Этот период заставил меня остановиться и совершить то, что я откладывала годами. Поэтому я отправилась в путешествие", - поделилась артистка.

На опубликованных кадрах певица позирует на фоне моря и улыбается. Валевская также отметила, что красивые фотографии не всегда отражают то, что человек переживает на самом деле.

Наталья Валевская (фото: instagram.com/valevska_official)