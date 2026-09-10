Відома блогерка Віка Бакалова виходить заміж: отримала пропозицію з каблучкою за 45 тисяч доларів

Віка Бакалова отримала пропозицію руки й серця від Ростислава Потапенка. Розповідаємо, як відбулося освідчення та яку каблучку отримала блогерка.
Українська блогерка Віка Бакалова заручилася з підприємцем Ростиславом Потапенком, відомим у мережі як LEGENDA. Романтичне освідчення відбулося в ефектній атмосфері, а головним акцентом вечеора стала дороговартісна каблучка від Graff.
Wave RBC.UA повідомляє, що коханий блогерки влаштував для неї особливе освідчення, яким пара згодом поділилася у Instagram.
Для важливої події Ростислав обрав локацію на тлі європейського палацу. Освідчення супроводжували феєрверки та яскраве світло, що зробило момент схожим на сцену з романтичного фільму.
Віка Бакалова та Ростислав Потапенко (фото: instagram.com/vika_bakalova)
Не менш помітною частиною освідчення стала прикраса, яку Ростислав Потапенко подарував коханій. На пальці Віки можна побачити каблучку з дорогоцінним каменем від британського ювелірного бренду Graff.
За попередніми оцінками, вартість подібної прикраси може становити близько 45 тисяч доларів. Водночас ця сума не є офіційно підтвердженою ціною конкретної каблучки, тому її варто сприймати саме як орієнтовну оцінку.
Каблучка Graff (фото: (фото: instagram.com/vika_bakalova)
Після публікації фотографій і відео шанувальники почали активно вітати пару із заручинами та розглядати деталі романтичного вечора. Особливий інтерес викликали локація, масштаб освідчення та, звичайно, ювелірна прикраса.
Віка Бакалова відома не лише як блогерка, а й як медійна особистість та ведуча. Раніше вона, зокрема, працювала над спільним шоу з блогеркою Євою Коршик. Також вона активно розвиває власні проєкти та веде соціальні мережі.
Їхні стосунки тривають вже понад 3 роки За цей час пара неодноразово з'являлася разом у публічному просторі, а тепер їхня історія отримала новий етап - заручини.
Віка Бакалова та Ростислав Потапенко (фото: instagram.com/vika_bakalova)