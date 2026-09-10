Известная блогерка Вика Бакалова выходит замуж: получила предложение с кольцом за 45 тысяч долларов

Украинская блогерка Вика Бакалова обручилась с предпринимателем Ростиславом Потапенко, известным в сети как LEGENDA. Романтическое признание произошло в эффектной атмосфере, а главным акцентом вечера стало драгоценное кольцо от Graff.

Wave RBC.UA сообщает, что любимый блогерка устроил для нее особое признание, которым пара впоследствии поделилась в Instagram .

Кольцо Graff за $45 тысяч

Для важных событий Ростислав избрал локацию на фоне европейского дворца. Признания сопровождали фейерверки и яркий свет, что сделало момент похожим на сцену из романтического фильма.

Вика Бакалова и Ростислав Потапенко (фото: instagram.com/vika_bakalova)

Не менее заметной частью признания стало украшение, которое Ростислав Потапенко подарил любимой. На пальце Вики можно увидеть кольцо с драгоценным камнем от британского ювелирного бренда Graff.

По предварительным оценкам, стоимость подобного украшения может составить около 45 тысяч долларов. В то же время эта сумма не является официально подтвержденной ценой конкретного кольца, поэтому ее следует воспринимать именно как ориентировочную оценку.

Кольцо Graff (фото: (фото: instagram.com/vika_bakalova)

После публикации фотографий и видео поклонники начали активно поздравлять пару помолвки и рассматривать детали романтического вечера. Особый интерес вызвали локация, масштаб признания и, конечно, ювелирное украшение.

Вика Бакалова и Ростислав Потапенко

Вика Бакалова известна не только как блоггер, но и как медийная личность и ведущая. Ранее она, в частности, работала над совместным шоу с блогеркою Евой Коршик. Она активно развивает собственные проекты и ведет социальные сети.

Их отношения продолжаются уже более 3 лет. За это время пара неоднократно появлялась вместе в публичном пространстве, а теперь их история получила новый этап - помолвку.