Вагітна Ірина Федишин розсекретила термін і заінтригувала статтю дитини: "Зовсім скоро"
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Вагітна Ірина Федишин розсекретила термін і заінтригувала статтю дитини: "Зовсім скоро"

Співачка, яка втретє стане мамою, розсекретила термін вагітності та показала округлий животик у чуттєвій фотосесії.

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Дата: 21 вересня 2026

Українська співачка Ірина Федишин, яка готується втретє стати мамою, розповіла, на якому терміні перебуває її вагітність. Артистка зізналася, що до зустрічі з малюком залишилося зовсім небагато.

Wave RBC.UA повідомляє, що наразі виконавиця перебуває на 32-му тижні вагітності.

Чи відома стать дитини

За словами Федишин, цей період минув для неї дуже швидко, адже був насичений різними подіями та емоціями.

"32-й тиждень! Цей час пролетів неймовірно швидко і насичено - стільки подій, емоцій і особливих моментів… А попереду - найочікуваніша зустріч. З кожним днем вона все ближче, і ми дуже очікуємо. Зовсім скоро я поділюся з вами, на кого ж ми чекаємо", - поділилася співачка.

Вагітна Ірина Федишин розсекретила термін і заінтригувала статтю дитини: &quot;Зовсім скоро&quot;Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Стать майбутньої дитини артистка поки не розкриває. Ірина планує влаштувати гендер-паті, після якого обіцяє розповісти шанувальникам, кого саме вони з родиною чекають.

Тим часом Федишин продовжує ділитися з підписниками кадрами вагітності. Нещодавно вона взяла участь у чуттєвій фотосесії. Перед камерою співачка позувала у спідній білизні, доповнивши образ довгим жакетом.

На світлинах артистка показала помітно округлий живіт і зберегла ніжний та стриманий образ майбутньої мами.

Вагітна Ірина Федишин розсекретила термін і заінтригувала статтю дитини: &quot;Зовсім скоро&quot;Вагітна Ірина Федишин розсекретила термін і заінтригувала статтю дитини: &quot;Зовсім скоро&quot;Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

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