Беременная Ирина Федишин рассекретила срок и заинтриговала статью ребенка: "Совсем скоро"
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Беременная Ирина Федишин рассекретила срок и заинтриговала статью ребенка: "Совсем скоро"

Певица, которая в третий раз станет мамой, рассекретила срок беременности и показала округлый живот в чувственной фотосессии

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Дата: 21 сентября 2026

Украинская певица Ирина Федишин, которая готовится стать мамой в третий раз, рассказала, на каком сроке находится ее беременность. Артистка призналась, что до встречи с малышом осталось совсем немного.

Wave RBC.UA сообщает, что в настоящее время исполнительница находится на 32-й неделе беременности.

Известен ли пол ребенка

По словам Федишин, этот период прошел для нее очень быстро, ведь был насыщен разными событиями и эмоциями.

"32-я неделя! Это время пролетело невероятно быстро и насыщенно - столько событий, эмоций и особых моментов… А впереди - самая ожидаемая встреча. С каждым днем она все ближе, и мы очень ожидаем. Совсем скоро я поделюсь с вами, кого же мы ждем", - поделилась певица.

Беременная Ирина Федишин рассекретила срок и заинтриговала статью ребенка: &quot;Совсем скоро&quot;Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Пол будущего ребенка артистка пока не раскрывает. Ирина планирует устроить гендер-пати, после которого обещает рассказать поклонникам, кого именно они с семьей ждут.

Тем временем Федишин продолжает делиться с подписчиками кадрами беременности. Недавно она приняла участие в чувственной фотосессии. Перед камерой певица позировала в нижнем белье, дополнив образ длинным жакетом.

На фотографиях артистка показала заметно округлый живот и сохранила нежный и сдержанный образ будущей мамы.

Беременная Ирина Федишин рассекретила срок и заинтриговала статью ребенка: &quot;Совсем скоро&quot;Беременная Ирина Федишин рассекретила срок и заинтриговала статью ребенка: &quot;Совсем скоро&quot;Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

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