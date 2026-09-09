Тоня Матвієнко вперше за тривалий час показала свого батька

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася рідкісними кадрами зі своїм батьком - художником і мистецтвознавцем Петром Гончаром. Артистка завітала до Музею Івана Гончара, де на неї чекала особлива екскурсія.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Instagram співачки.

Як пройшла екскурсія

Цього разу її гідом став власний батько, який очолює заклад і добре знає його експозицію. Він особисто провів для доньки екскурсію виставкою "Іванів ковчег".

Для співачки ця зустріч стала не просто культурним візитом, а можливістю повернутися до спогадів із дитинства. Під час екскурсії вона впізнала деякі роботи, які пам’ятала ще з юних років.

"Мало хто знає, хто мій батько і дідусь. Завітала сьогодні в музей на виставку "Іванів ковчег", де тато особисто провів мені екскурсію. Навіть пригадала картини, які бачила в дитинстві! Є речі, які назавжди залишаються в пам'яті та серці. Тепер ви будете знати, на кого я схожа", - написала Матвієнко.

На опублікованих кадрах артистка позує поруч із батьком, а також показує фрагменти музейної експозиції та самої екскурсії. Особливу увагу співачка звернула на родинний зв’язок із мистецтвом, адже її батько є сином видатного українського художника та скульптора Івана Гончара.

Що відомо про батька

Петро Гончар - український художник, мистецтвознавець і багаторічний генеральний директор Музею Івана Гончара. Він продовжує справу свого батька, Івана Гончара, який був одним із відомих дослідників і популяризаторів української культури та народного мистецтва.

Петро Гончар (фото: facebook.com/petro.goncar)

Тоня Матвієнко - донька легендарної української співачки Ніни Матвієнко та Петра Гончара. У подружжя також є двоє синів - Іван та Андрій.

Ніна Матвієнко та Петро Гончар прожили у шлюбі близько 50 років. Померла Ніна Матвієнко 8 жовтня 2023 року у віці 75 років. Після її смерті Тоня неодноразово ділилася спогадами про маму та родинні моменти.

Тоня та Ніна Матвієнко (фото: instagram tonya_matvienko)