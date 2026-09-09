Тоня Матвиенко впервые за длительное время показала своего отца

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась редкими кадрами со своим отцом - художником и искусствоведом Петром Гончаром. Артистка посетила Музей Ивана Гончара, где ее ждала особенная экскурсия.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram певицы.

Как прошла экскурсия

В этот раз ее гидом стал собственный отец, возглавляющий заведение и хорошо знающий его экспозицию. Он лично провел для дочери экскурсию по выставке "Іванів ковчег".

Для певицы эта встреча стала не просто культурным визитом, а возможностью возвратиться к воспоминаниям с детства. Во время экскурсии она узнала некоторые работы, которые помнила еще с юных лет.

"Мало кто знает, кто мой отец и дедушка. Посетила сегодня музей на выставку "Іванів ковчег", где папа лично провел мне экскурсию. Даже вспомнила картины, которые видела в детстве! Есть вещи, которые навсегда остаются в памяти и сердце. Теперь вы будете знать, на кого похожа я", - написала Матвиенко.

На опубликованных кадрах артистка позирует рядом с отцом, а также показывает фрагменты музейной экспозиции и экскурсии. Особое внимание певица обратила на родственную связь с искусством, ведь ее отец - сын выдающегося украинского художника и скульптора Ивана Гончара.

Что известно об отце

Петр Гончар - украинский художник, искусствовед и многолетний генеральный директор Музея Ивана Гончара. Он продолжает дело своего отца Ивана Гончара, который был одним из известных исследователей и популяризаторов украинской культуры и народного искусства.

Петр Гончар (фото: facebook.com/petro.goncar)

Тоня Матвиенко - дочь легендарной украинской певицы Нины Матвиенко и Петра Гончара. У супругов также двое сыновей - Иван и Андрей.

Нина Матвиенко и Петр Гончар прожили в браке около 50 лет. Умерла Нина Матвиенко 8 октября 2023 в возрасте 75 лет. После ее смерти Тоня неоднократно делилась воспоминаниями о маме.

Тоня и Нина Матвиенко (фото: instagram tonya_matvienko)