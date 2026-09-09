Тоня Матвиенко впервые за длительное время показала своего отца
Главная Звезды Тоня Матвиенко впервые за длительное время показала своего отца
Звезды

Тоня Матвиенко впервые за длительное время показала своего отца

Певица показала редкие кадры с отцом Петром Гончаром и рассказала об особой встрече в музее.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Дата: 09 сентября 2026

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась редкими кадрами со своим отцом - художником и искусствоведом Петром Гончаром. Артистка посетила Музей Ивана Гончара, где ее ждала особенная экскурсия.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram певицы.

Как прошла экскурсия

В этот раз ее гидом стал собственный отец, возглавляющий заведение и хорошо знающий его экспозицию. Он лично провел для дочери экскурсию по выставке "Іванів ковчег".

Для певицы эта встреча стала не просто культурным визитом, а возможностью возвратиться к воспоминаниям с детства. Во время экскурсии она узнала некоторые работы, которые помнила еще с юных лет.

"Мало кто знает, кто мой отец и дедушка. Посетила сегодня музей на выставку "Іванів ковчег", где папа лично провел мне экскурсию. Даже вспомнила картины, которые видела в детстве! Есть вещи, которые навсегда остаются в памяти и сердце. Теперь вы будете знать, на кого похожа я", - написала Матвиенко.

На опубликованных кадрах артистка позирует рядом с отцом, а также показывает фрагменты музейной экспозиции и экскурсии. Особое внимание певица обратила на родственную связь с искусством, ведь ее отец - сын выдающегося украинского художника и скульптора Ивана Гончара.

Что известно об отце

Петр Гончар - украинский художник, искусствовед и многолетний генеральный директор Музея Ивана Гончара. Он продолжает дело своего отца Ивана Гончара, который был одним из известных исследователей и популяризаторов украинской культуры и народного искусства.

Тоня Матвиенко впервые за длительное время показала своего отцаПетр Гончар (фото: facebook.com/petro.goncar)

Тоня Матвиенко - дочь легендарной украинской певицы Нины Матвиенко и Петра Гончара. У супругов также двое сыновей - Иван и Андрей.

Нина Матвиенко и Петр Гончар прожили в браке около 50 лет. Умерла Нина Матвиенко 8 октября 2023 в возрасте 75 лет. После ее смерти Тоня неоднократно делилась воспоминаниями о маме.

Тоня Матвиенко впервые за длительное время показала своего отцаТоня и Нина Матвиенко (фото: instagram tonya_matvienko)

Главные новости
Новая эра Miley и альбом от "самой печальной девушки из Швеции": топ музыкальных релизов сентября Новая эра Miley и альбом от "самой печальной девушки из Швеции": топ музыкальных релизов сентября Костюмы, элегантность и фактура: главные тенденции моды на Ukrainian Fashion Week Костюмы, элегантность и фактура: главные тенденции моды на Ukrainian Fashion Week Внутренняя опора: как сохранить уверенность в себе, когда вокруг слишком много неопределенности Внутренняя опора: как сохранить уверенность в себе, когда вокруг слишком много неопределенности