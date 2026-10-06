Тіна Кароль з'явилася на сцені в ефектній сукні за 157 тисяч гривень: як виглядає образ

Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала ефектний концертний образ, який одразу привернув увагу її шанувальників. Wave RBC.UA повідомляє, що 41-річна артистка вийшла на сцену в Чернівцях у незвичайній сукні від українського бренду BALYKINA.

Чим особлива сукня

Для виступу зірка обрала модель Iman із колекції осінь-зима 2026/2027. Вартість сукні становить 157 500 гривень. Фотографіями свого сценічного вбрання Кароль поділилася в Instagram.

Сукня від українського бренду BALYKINA (фото: скриншот)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Дизайн сукні побудований на переосмисленні класичного корсету. Її основу складають контрастні фрагменти з леопардовими паєтками та крижаного блакитного крепу.

Вони з'єднані металевими люверсами та шнурівкою, завдяки чому вбрання формує виразний силует.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нижня частина сукні переходить у м'які фактурні шари, які красиво рухаються під час ходи та виступу. Особливу увагу привертає саме конструкція вбрання - воно ніби тримається на декоративних шнурках, додаючи образу зухвалості.

Свій сценічний вихід Тіна Кароль доповнила коричневими чоботами із гострим носком і шнурівкою. Волосся артистка уклала у великі голлівудські локони.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Додамо, що BALYKINA - український бренд одягу, що спеціалізується на жіночих образах із виразним дизайном та акцентом на силует. У колекціях поєднуються корсетні елементи, складні фактури, декоративна шнурівка та сміливі принти.

Бренд також відомий сценічними й вечірніми образами, які обирають українські знаменитості.