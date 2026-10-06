Тетяна Парфільєва зустрілась з Євою Лонгорією в Парижі: що акторка сказала про Україну

Українська блогерка та співзасновниця бренду Cher'17 Тетяна Парфільєва поспілкувалася з голлівудською акторкою Євою Лонгорією під час щорічного шоу Le Défilé L'Oréal Paris у Парижі. Для українки зустріч стала особливою, адже вона давно захоплюється знаменитістю.

Інтерв'ю з Євою Лонгорією

Блогерка зізналася, що перед інтерв'ю сильно хвилювалася, однак Лонгорія швидко допомогла їй почуватися невимушено.

За словами Тетяни, акторка від самого початку була дуже привітною. Зокрема, вона запропонувала українці сісти поруч із нею, хоча інші журналісти та інтерв'юери розташовувалися окремо.

Тетяна Парфільєва та Єва Лонгорія (фото: instagram.com/tanyaparfileva)​​​

Коли Парфільєва зізналася, що нервує, Лонгорія пожартувала, що не кусає людей, які їй подобаються. Така реакція одразу розрядила атмосферу.

"Це було неймовірно. Єва одразу запросила мене сісти біля неї, зробила мені комплімент. Це було дуже мило з її боку", - розповіла блогерка.

Тетяна також відзначила зовнішність та енергетику акторки, назвавши її дуже мініатюрною та порівнявши з Дюймовочкою.

Тетяна Парфільєва та Єва Лонгорія (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Лонгорія згадала український бренд

Під час інтерв'ю Парфільєва нагадала Єві Лонгорії про її появу на торішньому шоу L'Oréal Paris. Тоді акторка вийшла на подіум в образі від українського бренду Balykina. Лонгорія підтвердила, що пам'ятає це вбрання.

Акторка також розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення Росії вона обирала для публічних виходів, зокрема під час Каннського кінофестивалю, вбрання українських дизайнерів.

Таким чином Лонгорія хотіла продемонструвати солідарність з Україною та привернути увагу до української культури й моди.

Тетяна Парфільєва та Єва Лонгорія (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Парфільєва подарувала Лонгорії речі Cher'17

На завершення зустрічі Тетяна Парфільєва зробила акторці подарунок - речі зі свого українського бренду Cher'17.

Схоже, сюрприз став для Лонгорії несподіванкою. Тож не виключено, що згодом Єва Лонгорія може з'явитися на публіці в одному з образів.

Тетяна Парфільєва та Єва Лонгорія (фото: instagram.com/tanyaparfileva)