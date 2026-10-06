Татьяна Парфильева встретилась с Евой Лонгорией в Париже: что актриса сказала об Украине

Украинская блоггерка и соучредитель бренда Cher'17 Татьяна Парфильева пообщалась с голливудской актрисой Евой Лонгорией во время ежегодного шоу Le Défilé L'Oréal Paris в Париже. Для украинки встреча стала особенной, ведь она давно увлекается знаменитостью.

Интервью с Евой Лонгорией

Блогерка призналась, что перед интервью сильно волновалась, однако Лонгория быстро помогла ей чувствовать себя непринужденно.

По словам Татьяны, актриса с самого начала была очень приветливой. В частности, она предложила украинцы сесть рядом с ней, хотя другие журналисты и интервьюеры размещались отдельно.

Татьяна Парфильева и Ева Лонгория (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Когда Парфильева призналась, что нервничает, Лонгория пошутила, что не кусает людей, которые ей нравятся. Такая реакция сразу разрядила атмосферу.

"Это было невероятно. Ева сразу пригласила меня сесть возле нее, сделала мне комплимент. Это было очень мило с ее стороны", - рассказала блоггерка.

Татьяна также отметила внешность и энергетику актрисы, назвав ее очень миниатюрной и сравнив с Дюймовочкой.

Татьяна Парфильева и Ева Лонгория (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Лонгория вспомнила украинский бренд

Во время интервью Парфильева напомнила Еве Лонгории о ее появлении на прошлогоднем шоу L'Oréal Paris. Тогда актриса вышла на подиум в образе украинского бренда Balykina. Лонгория подтвердила, что помнит этот наряд.

Актриса также рассказала, что после начала полномасштабного вторжения России она выбирала для публичных выходов, в частности во время Каннского кинофестиваля, наряды украинских дизайнеров.

Таким образом, Лонгория хотела продемонстрировать солидарность с Украиной и привлечь внимание к украинской культуре и моде.

Татьяна Парфильева и Ева Лонгория (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Парфильева подарила Лонгории вещи Cher'17

В завершение встречи Татьяна Парфильева сделала актрисе подарок - вещи из своего украинского бренда Cher'17.

Похоже, сюрприз стал для Лонгории неожиданностью. Не исключено, что впоследствии Ева Лонгория может появиться на публике в одном из образов.

Татьяна Парфильева и Ева Лонгория (фото: instagram.com/tanyaparfileva)