"Там було жорстко": Катя Олос розповіла про приниження в "Лізі Сміху"

Українська акторка і стендаперка Катя Олос відверто розповіла про упереджене ставлення до жінок у гумористичній індустрії.

За словами Катерини, стереотипи про те, що жінка нібито не може бути по-справжньому смішною, існували раніше й залишаються досі.

Водночас зараз акторка намагається не зосереджуватися на подібних упередженнях і просто продовжує займатися своєю справою.

"Звичайно, ці стереотипи були і досі є. Але, знаєте, я така людина, що мені, чесно, все одно. Є вони - і є. Я взагалі на цьому не зациклююся. Просто роблю свою справу", - розповіла Олос.

Водночас артистка зізналася, що раніше їй було значно складніше, особливо під час командної роботи.

Найважчим для неї став період участі в "Лізі Сміху".

"Раніше мені було важче, особливо в командній роботі. Якщо чесно, у період "Ліги Сміху" я взагалі не хотіла б повертатися. Там було жорстко", - зазначила Катерина.

Катерина Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Саме під час роботи у проєкті вона особливо гостро відчула стереотипне ставлення до жінок у гуморі.

"Саме там я дуже відчула ці стереотипи, бо тебе можуть принижувати просто через те, що ти дівчина", - зізналася стендаперка.

Водночас у сольному стендапі Катя почувається значно вільніше, адже там результат залежить насамперед від неї самої та якості написаного матеріалу.

"А в стендапі мені байдуже, тому що все залежить від тебе. Написала смішний матеріал - смішно виступила. І на цьому все", - пояснила артистка.

Також Олос зауважила, що серед чоловіків-коміків далеко не всі є справді смішними.

На її думку, це пов'язано передусім із тим, що чоловіків у гумористичній індустрії значно більше.

"Можливо, мені ще й легше це сприймати, бо я знаю дуже багато чоловіків-коміків, які, якщо чесно, не смішні. Просто їх дуже багато", - сказала вона.

Катерина Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Водночас жінок у стендапі значно менше, однак майже всі знайомі Катерині комікеси, за її словами, справді смішні.

"Жінок у стендапі значно менше, але майже всі, кого я знаю, справді смішні. Просто чоловіків-коміків у принципі набагато більше, тому й відсоток тих, хто не дуже смішний, теж більший", - підсумувала Олос.