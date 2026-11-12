У сріблі та золоті: племінниці принцеси Діани з’явилися на публіці в розкішних сукнях

Племінниці принцеси Діани Леді Еліза та Леді Амелія Спенсер з’явилися на церемонії Tusk Conservation Awards у Лондоні, де підтримали свого кузена, принца Вільяма. Wave RBC.UA повідомляє, що для світського заходу сестри обрали ефектні вечірні сукні у золотому та срібному відтінках, створивши гармонійний дует на червоній доріжці.

Вишукані образи сестер

34-річна Леді Еліза Спенсер обрала срібну сукню без бретелей від американського модного дому Oscar de la Renta. Вбрання з делікатним блиском підкреслювало силует і стало головним акцентом її образу.

Її сестра-близнючка Леді Амелія Спенсер віддала перевагу "золотій" сукні, оздобленій паєтками, від британської дизайнерки Jenny Packham. Обидві обрали стримані зачіски з гладко вкладеним назад волоссям, доповнивши вбрання прикрасами з діамантами.

Племінниці принцеси Діани Леді Еліза та Леді Амелія Спенсер (фото: Getty Images)

Сестри підтримували принца Вільяма

На заході сестри з'явилися, щоб підтримати принца Вільяма, який є патроном благодійної організації Tusk. Саме він вручав нагороди цьогорічним лауреатам.

Церемонія відбулася 11 листопада в готелі Raffles London at The OWO. Щорічна премія Tusk Conservation Awards відзначає людей, які докладають зусиль для збереження дикої природи та природної спадщини Африки.

Нагороди також передбачають грантову підтримку організацій, які працюють у сфері охорони довкілля.

Принц Вільям традиційно долучається до церемонії та особисто вручає відзнаки. Цього року він також виступив перед гостями, наголосивши на важливості роботи природоохоронців і рейнджерів, які захищають дику природу навіть попри значні ризики для власного життя.