У співака Романа Скорпіона паралізувало обличчя: що сталося з артистом

Український співак Роман Скорпіон розповів про непростий період, який пережив понад місяць тому. У артиста стався параліч Белла - одна сторона обличчя певний час практично не працювала.

В якому стані був співак

За словами артиста, все сталося після того, як він їхав в автомобілі з увімкненим кондиціонером, направленим просто на обличчя.

Згодом Скорпіон прокинувся і помітив, що одна половина його обличчя втратила рухливість. Ситуація стала особливо непростою через щільний робочий графік - у співака були заплановані концерти та корпоративні виступи.

"У мене був параліч Белла. Це коли повністю частина обличчя не працює. Я їхав в авто, поставив собі кондиціонер просто на обличчя. Я продув лицьовий нерв. Прокидаюся і розумію, що не працює одна частина обличчя", - розповів артист.

Роман одразу звернувся по медичну допомогу. Фахівчиня призначила йому необхідну терапію, а також співак почав працювати над відновленням міміки та рухливості м'язів обличчя.

Роман Скорпіон (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)

Як вдалось нормалізувати стан

Він зазначив, що на відновлення знадобився певний час. На момент розповіді він уже міг нормально рухати м'язами обличчя, хоча повністю повернутися до попереднього стану вони ще не встигли.

"Я прийшов до спеціалістки, вона одразу призначила мені терапію. Друзі з Києва теж підключилися, почали активно все це пропрацьовувати. Постійно потрібно було працювати з мімікою, вмикати м'язи. Ще навіть місяць не минув, як ця частина у мене не працювала. Я навіть не міг губи скласти в трубочку", - пригадав Роман.

Роман Скорпіон (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)

Артист додав, що важливим для його відновлення стало те, що він не відкладав звернення по допомогу. Поступово рухливість обличчя почала повертатися.