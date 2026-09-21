У певца Романа Скорпиона парализовало лицо: что произошло с артистом
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У певца Романа Скорпиона парализовало лицо: что произошло с артистом

Певец рассказал о параличе Белла, из-за которого у него перестала работать часть лица.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Роман Скорпион (фото: facebook.com.roman.sckorpion)
Дата: 21 сентября 2026

Украинский певец Роман Скорпион рассказал о непростом периоде, который пережил больше месяца назад. У артиста произошел паралич Белла - одна сторона лица некоторое время практически не работала.

Wave RBC.UA информирует, что о своем состоянии певец рассказал в интервью Славе Демину.

В каком состоянии был певец

По словам артиста, все произошло после того, как он ехал в автомобиле с включенным кондиционером, направленным прямо на лицо.

Со временем Скорпион проснулся и заметил, что одна половина его лица потеряла подвижность. Ситуация стала особенно непростой из-за плотного рабочего графика - у певца были запланированы концерты и корпоративные выступления.

"У меня был паралич Белла. Это когда полностью часть лица не работает. Я ехал в авто, поставил себе кондиционер прямо на лицо. Я продул лицевой нерв. Просыпаюсь и понимаю, что не работает одна часть лица", - рассказал артист.

Роман сразу обратился за медицинской помощью. Специалист назначил ему необходимую терапию, а также певец начал работать над восстановлением мимики и подвижности мышц лица.

У певца Романа Скорпиона парализовало лицо: что произошло с артистомРоман Скорпион (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)

Как удалось нормализовать состояние

Он отметил, что на восстановление ушло определенное время. К моменту рассказа он уже мог нормально двигать мышцами лица, хотя полностью вернуться в прежнее состояние они еще не успели.

"Я пришел к специалисту, она сразу назначила мне терапию. Друзья из Киева тоже подключились, начали активно все это прорабатывать. Постоянно нужно было работать с мимикой, включать мышцы. Еще даже месяц не истек, как эта часть у меня не работала. Я даже не мог губы сложить в трубочку", - сказал он.

У певца Романа Скорпиона парализовало лицо: что произошло с артистомРоман Скорпион (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)

Артист добавил, что важным для его восстановления стало то, что он не откладывал обращение за помощью. Равномерно подвижность лица начала возвращаться.

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