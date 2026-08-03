Що у сумочці Валевської: езотеричний гаманець, секретний засіб для голосу та електрошокер

Співачка Наталія Валевська показала, що завжди носить у своїй сумочці. Серед особистих речей артистки виявилися засоби для догляду за голосом, езотеричний гаманець, феншуй-талісмани та навіть електрошокер для самозахисту.

Про це Наталія Валевська розповіла в інтерв’ю для РБК-Україна LIFE .

Одразу привертають увагу різноманітні феншуй-штучки. За словами співачки, вони потрібні для залучення в життя всього найкращого.

Є у Наталії й незвичайний езотеричний гаманець із написами. Себе артистка жартома називає “шизотеричною”, тому такі речі цілком відповідають її світогляду.

Оскільки зараз тривають знімальні процеси, у сумочці Валевської лежить окремий конверт із грошима.

Також із нею завжди робочий телефон, ключі від автівки, навушники та ручка.

Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)

Усе для голосу

Особливе місце займають засоби для догляду за голосом. Наталія носить із собою спеціальну "болтушку", яку використовує, коли пересихають голосові зв’язки. Засіб виготовлений за секретним рецептом.

Крім того, у сумочці є таблетки для голосових складок і льодяники. Для співачки, яка постійно працює з голосом, це справжній набір першої необхідності.

Косметика та догляд

Серед б’юті-засобів у Наталії Валевської одразу два креми для рук, блиск і олівець для губ, парфуми та краплі від почервоніння очей.

Також артистка носить щіточку для розчісування вій, дві заколки та резинку для волосся. Доповнюють набір сухі серветки й вушні палички.

Ліхтарик та засіб для самозахисту

Найбільш несподіваними речами у сумочці співачки виявилися ліхтарик та електрошокер.

Наталія зізналася, що завжди носить їх із собою. Електрошокер артистка тримає як засіб для самозахисту.

Тож сумочка Наталії Валевської поєднує робочі речі, косметику, езотеричні талісмани та все необхідне для того, щоб берегти голос і почуватися впевнено у будь-якій ситуації.