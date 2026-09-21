Сара Мішель Геллар показала рідкісні фото сина та доньки: як зараз виглядають діти акторки
Головна Зірки Сара Мішель Геллар показала рідкісні фото сина та доньки: як зараз виглядають діти акторки
Зірки

Сара Мішель Геллар показала рідкісні фото сина та доньки: як зараз виглядають діти акторки

Акторка зворушила теплими словами про дітей в їхні дні народження

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Сара Мішель Геллар (фото: Getty Images)
Дата: 21 вересня 2026

Зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Сара Мішель Геллар виховує двох дітей разом із чоловіком, актором Фредді Принцом-молодшим. Подружжя майже не показує дітей публічно, тому нові сімейні фото не залишилися без уваги.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram зірки.

Сара Мішел Геллар показала 14-річного сина

20 вересня акторка привітала з днем народження молодшого сина Роккі Джеймса, якому виповнилося 14 років. На опублікованому фото Геллар позує поруч із ним у сукні в горох і обіймає його.

Роккі постав у сірій сорочці-поло та білих шортах. Підліток уже майже зрівнявся з мамою на зріст.

"Ти навіть не уявляєш, як мені пощастило спостерігати, як ти йдеш за своєю мрією. Ти надихаєш не лише мене, а й усіх навколо", - написала вона у привітанні.

Сара Мішель Геллар показала рідкісні фото сина та доньки: як зараз виглядають діти акторкиЯк виглядає син Сари Мішель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Геллар також показала сина за кермом. Роккі був у гоночному комбінезоні та шоломі. Підліток захоплюється автоперегонами та бере участь у змаганнях з картингу.

Сара Мішель Геллар показала рідкісні фото сина та доньки: як зараз виглядають діти акторкиCин Геллар захоплюється перегонами (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Доньці акторки Шарлотті виповнилося 17

Геллар також опублікувала рідкісне фото з донькою, якій виповнилося 19 вересня 17 років. На кадрі дівчина позує у рожевій сукні, а мама нахиляється до неї та цілує в щоку.

"Вчора був день народження моєї найкращої подруги. Шарлотто, я не розумію, як тобі вже 17", - написала акторка.

Вона додала, що саме Шарлотта свого часу зробила її мамою, а тепер стала людиною, яка допомагає їй ставати кращою.

Сара Мішель Геллар показала рідкісні фото сина та доньки: як зараз виглядають діти акторкиДонька Сари Мішель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Що відомо про сім'ю Сари Мішель Геллар

Геллар і Фредді Принц-молодший познайомилися на зйомках фільму "Я знаю, що ви зробили минулого літа" у 1997 році. Спочатку вони були друзями, а романтичні стосунки між ними почалися у 2000 році.

Пара заручилася у 2001-му та одружилася у вересні 2002 року в Мексиці. У 2009 році в них народилася донька Шарлотта, а через три роки - син Роккі

Головні новини
"Я їй дуже вдячна". Лариса Руснак про втрату мами, "Одіссею" Уривського та секрети молодості "Я їй дуже вдячна". Лариса Руснак про втрату мами, "Одіссею" Уривського та секрети молодості Останній допис Сінді Кроуфорд про сина: що вона писала Преслі незадовго до трагедії Останній допис Сінді Кроуфорд про сина: що вона писала Преслі незадовго до трагедії "Хто пере труси Путіна?" Британський гурт Pet Shop Boys висміяв російського диктатора "Хто пере труси Путіна?" Британський гурт Pet Shop Boys висміяв російського диктатора