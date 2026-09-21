Сара Мишель Геллар показала редкие фото сына и дочери: как сейчас выглядят дети актрисы
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Сара Мишель Геллар показала редкие фото сына и дочери: как сейчас выглядят дети актрисы

Актриса тронула теплыми словами о детях в их дни рождения

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Сара Мишель Геллар (фото: Getty Images)
Дата: 21 сентября 2026

Звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар воспитывает двоих детей вместе с мужем, актером Фредди Принцем-младшим. Супруги почти не показывают детей публично, поэтому новые семейные фото не остались без внимания.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram звезды.

Сара Мишель Геллар показала 14-летнего сына

20 сентября актриса поздравила с днем рождения младшего сына Рокки Джеймса, которому исполнилось 14 лет. На опубликованном фото Геллар позирует рядом с ним в платье в горох и обнимает его.

Рокки появился в серой рубашке-поло и белых шортах. Подросток уже почти сравнялся с мамой ростом.

"Ты даже не представляешь, как мне повезло наблюдать, как ты идешь за своей мечтой. Ты вдохновляешь не только меня, но и всех вокруг", - написала она в поздравлении.

Сара Мишель Геллар показала редкие фото сына и дочери: как сейчас выглядят дети актрисыКак выглядит сын Сары Мишель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Геллар также показала сына за рулем. Рокки был в гоночном комбинезоне и шлеме. Подросток увлекается автогонками и участвует в соревнованиях по картингу.

Сара Мишель Геллар показала редкие фото сына и дочери: как сейчас выглядят дети актрисыCын Геллар увлекается гонками (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Дочери актрисы Шарлотте исполнилось 17

Геллар также опубликовала редкое фото с дочерью, которой 19 сентября исполнилось 17 лет. В кадре девушка позирует в розовом платье, а мама наклоняется к ней и целует в щеку.

"Вчера был день рождения моей лучшей подруги. Шарлотта, я не понимаю, как тебе уже 17", - написала актриса.

Она добавила, что именно Шарлотта в свое время сделала ее мамой, а теперь стала человеком, помогающим ей становиться лучше.

Сара Мишель Геллар показала редкие фото сына и дочери: как сейчас выглядят дети актрисыДочь Сары Мишель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar )

Что известно о семье Сары Мишель Геллар

Геллар и Фредди Принц-младший познакомились на съемках фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" в 1997 году. Сначала они были друзьями, а романтические отношения между ними начались в 2000 году.

Пара обручилась в 2001-м и вышла замуж в сентябре 2002 года в Мексике. В 2009 году у них родилась дочь Шарлотта, а через три года - сын Рокки.

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