Сандра Буллок показала рідкісні фото з дітьми під час сімейної поїздки до Діснейленду. Wave RBC.UA повідомляє, що 62-річна акторка поділилася кадрами з тематичного парку в Каліфорнії, де провела день із сином Луїсом, донькою Лайлою та зіркою серіалу "Загублені" Джошем Голловеєм із його родиною.

Як пройшов відпочинок з дітьми

Знаменитість, яка зазвичай оберігає приватність дітей і нечасто показує їх публічно, цього разу зробила виняток і поділилася моментами сімейного відпочинку.

На знімках можна побачити 16-річного Луїса та 14-річну Лайлу, яких акторка всиновила у 2010 та 2015 роках відповідно. До компанії також приєднався 57-річний Джош Голловей, відомий за роллю Сойєра в серіалі "Загублені", його дружина Єссіка Кумала та їхні діти - 17-річна Джава і 12-річний Гантер.

Компанія встигла покататися на кількох популярних атракціонах. Зокрема, Буллок разом із Голловеєм випробувала американські гірки Radiator Springs Racers, створені за мотивами мультфільму "Тачки".

Американські гірки Radiator Springs Racers (фото: instagram.com/sandrabullock)

Також акторка поділилася спільним фото всієї компанії під час катання на Space Mountain.

Сандра Буллок з дітьми (фото: instagram.com/sandrabullock)

Окреме відео зафіксувало емоції Сандри та її дітей після атракціону Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT! На кадрах вони сміються, відстібають ремені безпеки та діляться враженнями від поїздки.

Серед інших фотографій - спільний кадр акторки з донькою Лайлою, а також знімок дітей зі спини, на якому дівчинка позує у вушках Міккі Мауса. Завершила добірку Буллок фотографією рук із морозивом.

Сандра Буллок з донькою Лайлою (фото: instagram.com/sandrabullock)

"Іноді потрібно просто перестати хвилюватися й згадати, як це - бути дитиною", - написала акторка під публікацією.

Вона також пожартувала, що морозиво не містить калорій, якщо прокататися на атракціоні Guardians of the Galaxy і не заплакати.

Допис знаменитість завершила словами "Родина та друзі", позначивши сторінку Джоша Голловея.

Додамо, що Сандра Буллок приєдналася до Instagram лише цього року. Відтоді акторка поступово відкриває шанувальникам більше подробиць свого життя поза знімальним майданчиком.

Нещодавно вона також публікувала сімейні архівні фотографії з нагоди Геловіну.