Сандра Буллок показала редкие фото с детьми во время семейной поездки в Диснейленд. Wave RBC.UA сообщает, что 62-летняя актриса поделилась кадрами из тематического парка в Калифорнии, где провела день с сыном Луисом, дочерью Лайлой и звездой сериала "Потерянные" Джошем Голловеем с его семьей.

Как прошел отдых с детьми

Знаменитость, которая обычно оберегает приватность детей и нечасто показывающая их публично, на этот раз сделала исключение и поделилась моментами семейного отдыха.

На снимках можно увидеть 16-летнего Луиса и 14-летнюю Лайлу, которых актриса усыновила в 2010 и 2015 годах соответственно. К компании также присоединился 57-летний Джош Голловей, известный по роли Сойера в сериале "Потерянные", его жена Ессика Кумала и их дети - 17-летняя Джава и 12-летний Гантер.

Компания успела прокатиться на нескольких популярных аттракционах. В частности, Буллок вместе с Голловеем опробовала американские горки Radiator Springs Racers, созданные по мотивам мультфильма "Тачки".

Американские горки Radiator Springs Racers (фото: instagram.com/sandrabullock)

Также актриса поделилась общим фото всей компании во время катания на Space Mountain.

Сандра Буллок с детьми (фото: instagram.com/sandrabullock)

Отдельное видео зафиксировало эмоции Сандры и ее детей после аттракциона Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT! На кадрах они смеются, отстегивают ремни безопасности и делятся впечатлениями от поездки.

Среди других фотографий - общий кадр актрисы с дочерью Лайлой, а также снимок детей со спины, на котором девочка позирует в ушках Микки Мауса. Завершила подборку Буллок фотографией рук с мороженым.

Сандра Буллок с дочерью Лайлой (фото: instagram.com/sandrabullock)

"Иногда нужно просто перестать волноваться и вспомнить, как это быть ребенком", - написала актриса под публикацией.

Она также пошутила, что мороженое не содержит калорий, если прокатиться на аттракционе Guardians of the Galaxy и не заплакать.

Сообщение знаменитость завершила словами "Семья и друзья", отметив страницу Джоша Голловея.

Добавим, что Сандра Буллок присоединилась к Instagram только в этом году. С тех пор актриса постепенно открывает поклонникам больше подробностей своей жизни вне съемочной площадки.

Недавно она также публиковала семейные архивные фотографии по случаю Геловина.