На фотографиях - совместные развлечения, американские горки и редкие кадры детей
Сандра Буллок показала редкие фото с детьми во время семейной поездки в Диснейленд. Wave RBC.UA сообщает, что 62-летняя актриса поделилась кадрами из тематического парка в Калифорнии, где провела день с сыном Луисом, дочерью Лайлой и звездой сериала "Потерянные" Джошем Голловеем с его семьей.
Знаменитость, которая обычно оберегает приватность детей и нечасто показывающая их публично, на этот раз сделала исключение и поделилась моментами семейного отдыха.
На снимках можно увидеть 16-летнего Луиса и 14-летнюю Лайлу, которых актриса усыновила в 2010 и 2015 годах соответственно. К компании также присоединился 57-летний Джош Голловей, известный по роли Сойера в сериале "Потерянные", его жена Ессика Кумала и их дети - 17-летняя Джава и 12-летний Гантер.
Компания успела прокатиться на нескольких популярных аттракционах. В частности, Буллок вместе с Голловеем опробовала американские горки Radiator Springs Racers, созданные по мотивам мультфильма "Тачки".
Также актриса поделилась общим фото всей компании во время катания на Space Mountain.
Отдельное видео зафиксировало эмоции Сандры и ее детей после аттракциона Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT! На кадрах они смеются, отстегивают ремни безопасности и делятся впечатлениями от поездки.
Среди других фотографий - общий кадр актрисы с дочерью Лайлой, а также снимок детей со спины, на котором девочка позирует в ушках Микки Мауса. Завершила подборку Буллок фотографией рук с мороженым.
"Иногда нужно просто перестать волноваться и вспомнить, как это быть ребенком", - написала актриса под публикацией.
Она также пошутила, что мороженое не содержит калорий, если прокатиться на аттракционе Guardians of the Galaxy и не заплакать.
Сообщение знаменитость завершила словами "Семья и друзья", отметив страницу Джоша Голловея.
Добавим, что Сандра Буллок присоединилась к Instagram только в этом году. С тех пор актриса постепенно открывает поклонникам больше подробностей своей жизни вне съемочной площадки.
Недавно она также публиковала семейные архивные фотографии по случаю Геловина.