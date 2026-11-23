Український актор Роман Ясіновський розповів про професійні амбіції та зізнався, що наразі найбільше хотів би отримати головну роль у театральній виставі або кіно. За словами артиста, попри різнопланові роботи, здебільшого йому пропонують персонажів другого плану.

Про це Ясіновський розповів в інтерв’ю для Wave RBC.UA .

Головні акторські цілі

Він зазначив, що хоче повністю зануритися в історію та отримати можливість глибше розкрити персонажа.

"Я хочу головну роль зараз - у театрі чи в кіно. Я хочу просто заглибитись якось. Я дуже хочу. Мені цього дуже бракує зараз", - поділився актор.

Особливим досвідом для нього стала робота над фільмом "Тату, ти мене любив", яку він назвав своєрідним трампліном до головних ролей.

Ясіновський відчуває, що готовий до подібних акторських викликів і хотів би знову отримати можливість повністю присвятити себе одній історії.

Роман Ясіновський (фото: Wave)

Такі пропозиції надходять найчастіше

Водночас артист уточнив, що проблема не в його небажанні грати другорядних персонажів, а в тому, що саме такі пропозиції надходять найчастіше.

"Мені не пропонують. Тобто я завжди на других планах. І я зараз не жаліюсь, деколи другого плану ролі вони більш потужні, ніж головні, але мені б хотілось зробити головну", - пояснив він.

Актор також зауважив, що центральні персонажі не завжди виявляються найцікавішими з погляду драматургії. На його думку, головні ролі нерідко прописують однобоко, тоді як другорядні герої та антагоністи можуть мати значно складніший характер і більший простір для акторського перевтілення.

Яку роль недооцінюють глядачі

Окремо Ясіновський назвав одну зі своїх робіт, яку вважає недооціненою глядачами. Йдеться про фільм "Довженко", у якому він зіграв негативного персонажа.

Актор припускає, що стрічці поки не приділили достатньо уваги, хоча сам вважає її вдалою.

"Мені здається, що це трохи недооцінена моя роль, тому що про цей фільм взагалі мало говорять. І тому так, мені хотілося б, щоб про нього більше говорили, щоб більше подивилися, бо досить хороший фільм", - зазначив артист.