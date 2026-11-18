Роберт Паттінсон, якого 16 листопада 2026 року офіційно оголосили новим виконавцем ролі Джеймса Бонда , ще понад 14 років тому висловлювався про можливість зіграти легендарного британського шпигуна. Wave RBC.UA повідомляє, що тепер його давнє інтерв'ю знову привернуло увагу на тлі новини про призначення на культову роль.

Що раніше казав актор

У 2012 році, коли акторові було 26 років, він поспілкувався з британським виданням ShortList.

Тоді Паттінсона запитали, чи хотів би він колись зіграти агента 007. Відповідь актора виявилася доволі промовистою: він не відкидав такої перспективи, але вважав, що для цього потрібно ще трохи часу.

"Так, безумовно, але десь через 20 років", - відповів Роберт.

Він також пояснив, що не хотів би бачити Джеймса Бонда надто молодим і недосвідченим. На думку Паттінсона, після версії персонажа у виконанні Деніела Крейга наступний актор мав би привнести в образ певну життєву історію та внутрішню складність.

"Було б просто жахливо, якби вирішили зробити Бонда юним і свіжим обличчям. Це була б найгірша ідея у світі", - зазначав актор.

На отримання ролі знадобилось 14 років

Паттінсон також жартував, що якби йому довелося зіграти агента 007 у молодому віці, персонаж мав би пережити чимало випробувань уже на початку історії.

Цікаво, що на отримання ролі акторові знадобилося не 20 років, про які він говорив у 2012-му, а лише 14. Тепер 40-річний Паттінсон офіційно стане сьомим актором, який зіграє Джеймса Бонда в основній кінофраншизі.

Його попередником був Деніел Крейг, який востаннє з'явився в образі агента британської розвідки у фільмі "Не час помирати" (No Time to Die), що вийшов у 2021 році.

Нову стрічку про Бонда зніматиме режисер Дені Вільнев, відомий за фільмами "Дюна" та "Прибуття". Сценарій напише Стівен Найт, творець серіалу "Гострі картузи". Для Паттінсона це буде чергова співпраця з Вільневом після роботи над третьою частиною "Дюни".

Після оголошення кастингу актор назвав можливість зіграти Бонда честю всього життя та зізнався, що ця роль стала здійсненням його мрії.