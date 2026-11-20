Ролик зняв режисер "Зони інтересу" Джонатан Ґлейзер
Південнокорейський бренд Gentle Monster представив рекламний фільм із Хоакіном Феніксом до запуску колекції Intelligent Eyewear. Семихвилинна робота поєднує сюрреалістичний сюжет, чорний гумор і психологічну напругу, а окуляри стають частиною дивної історії у готелі.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційні матеріали Gentle Monster.
У центрі сюжету - продавець у виконанні Фенікса, який заселяється до незнайомого готелю.
З настанням ночі звичний простір починає змінюватися, а довгий коридор заливає червоне світло.
Герой стикається з незрозумілими подіями та загадковими істотами. Межа між сном і реальністю поступово стирається, а його емоції коливаються між розгубленістю, цікавістю та страхом.
Окуляри допомагають персонажу зрозуміти мову незнайомців і почати спілкування.
Так пристрій стає важливим для розвитку сюжету, а сама кампанія досліджує можливість контакту між істотами, які спочатку не розуміють одне одного.
Напругу у фільмі створюють повільний темп, точна побудова кадру та абсурдні ситуації.
Технології тут розкриваються через переживання героя й атмосферу історії.
Режисером кампанії став Джонатан Ґлейзер, відомий за стрічками "Зона інтересу" та "Опинись у моїй шкірі".
Він також має великий досвід у рекламі та музичних відео: серед його робіт - кампанії Guinness і Levi's та кліпи Radiohead, Massive Attack і Jamiroquai.
За словами Ґлейзера, задум історії почався з образу Фенікса, який спить в окулярах.
"Перший образ, який у мене виник, - він спить, можливо, бачить сон, а окуляри криво сидять у нього на обличчі", - розповів режисер GQ.
Сам Фенікс зазначив, що давно хотів попрацювати з Ґлейзером. Під час зйомок режисер надовго залишав камеру увімкненою, даючи актору можливість пробувати різні емоційні стани.
Кампанія супроводжує запуск колекції Intelligent Eyewear, до якої увійшли 16 позицій.
Продажі у США та Південній Кореї стартують 10 грудня 2026 року, а попереднє замовлення вже доступне на офіційному сайті бренду.
Колекцію створили у співпраці Gentle Monster, Google та Samsung. За описом виробника, окуляри підтримують роботу з асистентом Gemini, переклад у реальному часі, прослуховування музики, дзвінки та навігацію.
До 23 листопада нову лінійку також показують на публічному прев'ю у Нью-Йорку за адресою 23 Wall Street. Для презентації бренд створив простір, що продовжує експериментальну естетику кампанії.