Помер актор Тім Каррі, відомий за фільмами “Воно” та “Сам удома 2”

Легендарний актор Тім Каррі помер у віці 80 років. Він багато років мав проблеми зі здоровʼям, поліція знайшла його пізно ввечері у вівторок 25 серпня в його будинку в Лос-Анджелесі.

Wave RBC.ua розповідає подробиці з посиланням на TMZ.

Тім Каррі найбільше відомий своєю роллю клоуна Пеннівайза в екранізації роману “Воно” 1990 року, містера Гектора в “Сам удома 2: загублений у Нью-Йорку” та доктора Френка ен Фертера в “Шоу жахів Роккі Горрора”.

Тім Каррі зіграв клоуна Пеннівайза в екранізаії "Воно" (фото: кадр з фільму "Воно" 1990 року)

Актор більше 10 років мав серйозні проблеми зі здоровʼям – у 2012 році він переніс інсульт.