Умер актер Тим Карри, известный по фильмам "Оно" и "Сам дома 2"

Легендарный актер Тим Карри скончался в возрасте 80 лет. Он много лет имел проблемы со здоровьем, полиция нашла его поздно вечером во вторник 25 августа в его доме в Лос-Анджелесе.

Тим Карри больше всего известен своей ролью клоуна Пеннивайза в экранизации романа "Оно" 1990 года, мистера Гектора в "Сам дома 2: потерянный в Нью-Йорке" и доктора Фрэнка эн Фертера в "Шоу ужасов Рокки Горрора".

Тим Карри сыграл клоуна Пеннивайза в экранизации "Оно" (фото: кадр из фильма "Оно" 1990 года)

У актера более 10 лет были серьезные проблемы со здоровьем – в 2012 году он перенес инсульт.