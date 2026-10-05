Полякову порівняли з Мадонною та Кайлі Міноуг після нового англомовного релізу

Оля Полякова випустила новий англомовний сингл "My Future Ex". У композиції артистка поєднала сучасну попмузику, енергійне звучання hi-NRG та мотиви 1980-х.

Про це пише пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram зірки.

Хто працював над новою піснею Полякової

"My Future Ex" продовжує співпрацю співачки з британським незалежним лейблом The state51 Conspiracy.

Раніше на ньому вийшла її англомовна композиція "Warrior".

Полякова написала новий трек разом із британським продюсерським тріо Red Triangle, яке також займалося його продакшеном.

У різні роки команда співпрацювала із Сабріною Карпентер, Голзі та Девідом Геттою.

За зведення відповідав володар премії Grammy Гай Мессі, серед робіт якого - записи The Beatles та Кайлі Міноуг.

Композиція розповідає про роман, приреченість якого відчуваєш ще на самому початку, але все одно наважуєшся поринути у стосунки.

"Іноді ти закохуєшся в когось і знаєш, що все закінчиться сварками, сльозами або і тим, і іншим. Я написала цю пісню для всіх, хто вже через таке проходив і все одно знову на це наважувався. Це щось на кшталт танцювального тренування для розбитого серця", - розповіла Полякова.

З ким порівняли Полякову

Особливу увагу слухачів привернув візуальний образ співачки. У тизері вона постала в образі нареченої-боксерки - у білій фаті, корсетному вбранні та боксерських рукавичках.

У коментарях користувачі почали порівнювати Полякову з Кайлі Міноуг і Майлі Сайрус, а також називати її "українською Мадонною".

Деякі слухачі почули в новій композиції відсилання до музики C. C. Catch.

Режисером майбутнього відео став Джеймс Слейтер, відомий роботами для Сема Фендера та ірландської співачки CMAT.

Прем’єру кліпу заплановано на середину жовтня, однак точну дату команда артистки поки не називає.

Оля Полякова (фото надане співачкою)

Зараз Полякова також працює над своїм першим повноформатним англомовним альбомом.

"My Future Ex" має стати частиною її міжнародної кампанії та нового етапу кар’єри, орієнтованого на західну аудиторію.