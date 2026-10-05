Полякову сравнили с Мадонной и Кайли Миноуг после нового англоязычного релиза
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Полякову сравнили с Мадонной и Кайли Миноуг после нового англоязычного релиза

Певица представила танцевальный трек с саундом 1980-х и устроила импровизированную дискотеку прямо на улице Лондона

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Оля Полякова (фото предоставлено певицей)
Дата: 05 октября 2026

Оля Полякова выпустила новый англоязычный сингл "My Future Ex". В композиции артистка объединила современную попмузыку, энергичное звучание hi-NRG и мотивы 1980-х.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram звезды.

Кто работал над новой песней Поляковой

"My Future Ex" продолжает сотрудничество певицы с британским независимым лейблом The state51 Conspiracy.

Ранее на нем вышла ее англоязычная композиция "Warrior".

Полякова написала новый трек вместе с британским продюсерским трио Red Triangle, также занимавшимся его продакшеном.

В разные годы команда сотрудничала с Сабриной Карпентер, Голге и Дэвидом Геттой.

За сведение отвечал обладатель премии Grammy Гай Месси, среди работ которого - записи The Beatles и Кайли Миноуг.

Композиция повествует о романе, обреченность которого чувствуешь еще в самом начале, но все равно решаешь погрузиться в отношения.

"Иногда ты влюбляешься в кого-то и знаешь, что все закончится ссорами, слезами или и тем, и другим. Я написала эту песню для всех, кто уже через такое проходил и все равно снова на это решался. Это что-то вроде танцевальной тренировки для разбитого сердца", - рассказала Полякова.

С кем сравнили Полякову

Особое внимание слушателей привлек визуальный образ певицы. В тизере она предстала в образе невесты-боксерши - в белой фате, корсетном наряде и боксерских перчатках.

В комментариях пользователи начали сравнивать Полякову с Кайли Миноуг и Майли Сайрус, а также называть ее "украинской Мадонной".

Некоторые слушатели услышали в новой композиции отсылку к музыке CC Catch.

Режиссером будущего видео стал Джеймс Слэйтер, известный работами для Сэма Фендера и ирландской певицы CMAT.

Премьера клипа запланирована на середину октября, однако точную дату команда артистки пока не называет.

Полякову сравнили с Мадонной и Кайли Миноуг после нового англоязычного релиза
Оля Полякова (фото предоставлено певицей)

Сейчас Полякова работает над своим первым полноформатным англоязычным альбомом.

"My Future Ex" должна стать частью ее международной кампании и нового этапа карьеры, ориентированного на западную аудиторию.

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