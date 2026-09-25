Овочі, спорт і день голодування: як Могилевська підтримує форму після схуднення

Співачка розповіла про свій режим харчування, улюблені овочі та незвичну практику, до якої вдається напередодні важливих подій
Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як підтримує форму після помітного схуднення. Артистка запевняє: універсального секрету чи чарівної пігулки не існує - результату допомагають досягати регулярна фізична активність, харчування та дисципліна.
Wave RBC.UA з посиланням на "Новий канал" повідомляє, що Могилевська зізналася, що стежить за своїм раціоном і займається спортом. Коли хоче схуднути, робить акцент на овочах і легких стравах.
Серед продуктів, які часто з'являються на її тарілці - різноманітні салати, буряк, тушковані овочі, баклажани, перець і помідори. До них співачка може додати горіхи або насіння.
"Трюк справді дуже простий: менше їсти, більше рухатися. Я займаюся спортом і ретельно стежу за своїм харчуванням. У мене вже сформувався режим, якого я дотримуюся", - розповіла артистка.
Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
За словами Могилевської, швидких способів підтримувати хорошу форму вона не знає. Вона вважає, що результат потребує щоденної роботи над собою.
Водночас у співачки є один незвичний прийом, до якого вона вдається напередодні важливих подій. Перед виступами або зйомками артистка практикує день голодування.
"Напередодні важливих подій я практикую день голодування. Після цього почуваюся дуже добре, у чудовому та бадьорому стані", - зазначила Могилевська.
Водночас такий підхід є особистою практикою співачки й не означає, що тривале або повне голодування підходить усім. Для змін у харчуванні та режимі фізичної активності варто враховувати індивідуальний стан здоров'я.
Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Раніше Наталія Могилевська розповіла про помітні зміни у вазі та зізналася, що за приблизно рік їй вдалося схуднути на 25 кілограмів. Артистка не називає цей результат наслідком жорсткої дієти чи виснажливих тренувань - за її словами, важливу роль зіграла зміна щоденних звичок.
Результат у мінус 25 кг Могилевська пов'язує не з одним конкретним продуктом чи "чарівним" методом, а зі змінами у способі життя. При цьому її нинішній режим харчування відрізняється від того, про який співачка розповідала раніше.