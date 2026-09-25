Овочі, спорт і день голодування: як Могилевська підтримує форму після схуднення
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Овочі, спорт і день голодування: як Могилевська підтримує форму після схуднення

Співачка розповіла про свій режим харчування, улюблені овочі та незвичну практику, до якої вдається напередодні важливих подій

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Дата: 25 вересня 2026

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як підтримує форму після помітного схуднення. Артистка запевняє: універсального секрету чи чарівної пігулки не існує - результату допомагають досягати регулярна фізична активність, харчування та дисципліна.

Wave RBC.UA з посиланням на "Новий канал" повідомляє, що Могилевська зізналася, що стежить за своїм раціоном і займається спортом. Коли хоче схуднути, робить акцент на овочах і легких стравах.

Що часто є в раціоні співачки

Серед продуктів, які часто з'являються на її тарілці - різноманітні салати, буряк, тушковані овочі, баклажани, перець і помідори. До них співачка може додати горіхи або насіння.

"Трюк справді дуже простий: менше їсти, більше рухатися. Я займаюся спортом і ретельно стежу за своїм харчуванням. У мене вже сформувався режим, якого я дотримуюся", - розповіла артистка.

Овочі, спорт і день голодування: як Могилевська підтримує форму після схудненняНаталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

За словами Могилевської, швидких способів підтримувати хорошу форму вона не знає. Вона вважає, що результат потребує щоденної роботи над собою.

Водночас у співачки є один незвичний прийом, до якого вона вдається напередодні важливих подій. Перед виступами або зйомками артистка практикує день голодування.

"Напередодні важливих подій я практикую день голодування. Після цього почуваюся дуже добре, у чудовому та бадьорому стані", - зазначила Могилевська.

Водночас такий підхід є особистою практикою співачки й не означає, що тривале або повне голодування підходить усім. Для змін у харчуванні та режимі фізичної активності варто враховувати індивідуальний стан здоров'я.

Овочі, спорт і день голодування: як Могилевська підтримує форму після схудненняНаталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

На скільки кілограмів схудла

Раніше Наталія Могилевська розповіла про помітні зміни у вазі та зізналася, що за приблизно рік їй вдалося схуднути на 25 кілограмів. Артистка не називає цей результат наслідком жорсткої дієти чи виснажливих тренувань - за її словами, важливу роль зіграла зміна щоденних звичок.

Результат у мінус 25 кг Могилевська пов'язує не з одним конкретним продуктом чи "чарівним" методом, а зі змінами у способі життя. При цьому її нинішній режим харчування відрізняється від того, про який співачка розповідала раніше.

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