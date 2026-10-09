Онучкам Елвіса Преслі виповнилося 18 років: як зараз виглядають сестри-близнючки

Колишня дружина легендарного американського співака Елвіса Преслі, Прісцилла Преслі, поділилася новою світлиною своїх онучок - Гарпер і Фінлі Локвуд. Як повідомляє Wave RBC.UA, дівчата відсвяткували повноліття, і з цієї нагоди бабуся опублікувала їхнє фото в соцмережах.

Як виглядають близнючки

Знімок з’явився на сторінці Прісцилли в Instagram 7 жовтня - у день народження сестер. На фото близнючки позують на тлі мальовничого пляжу в чорних образах.

Гарпер і Фінлі виповнилося 18 років. Вони народилися в шлюбі доньки Елвіса та Прісцилли Преслі, Лізи Марі Преслі, з музикантом Майклом Локвудом. Пара одружилася у 2006 році, однак згодом їхні стосунки завершилися розлученням, яке тривало кілька років і було оформлене у 2021 році.

Ліза Марі Преслі померла в січні 2023 року у віці 54 років. Вона була єдиною дитиною Елвіса та Прісцилли Преслі й залишила після себе чотирьох дітей.

Гарпер і Фінлі Локвуд (фото: скриншот)

Брати та сестри

Гарпер і Фінлі Локвуд мають старшу зведену сестру - акторку Райлі Кіо, а також зведеного брата Бенджаміна Кіо. Вони народилися в першому шлюбі їхньої матері, Лізи Марі Преслі, з музикантом Денні Кіо.

Райлі Кіо побудувала акторську кар’єру та відома за фільмами "Шалений Макс: Дорога гніву" й серіалом "Дейзі Джонс і The Six". Бенджамін Кіо був музикантом, але помер у липні 2020 року у віці 27 років.

Таким чином, Гарпер і Фінлі - наймолодші діти Лізи Марі Преслі.