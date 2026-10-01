Олексій Гнатковський розкрив, чому не показує дружину та як війна вплинула на їхні стосунки
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Олексій Гнатковський розкрив, чому не показує дружину та як війна вплинула на їхні стосунки

Актор зробив кілька відвертих зізнань про особисте життя

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Олексій Гнатковський (фото: РБК-Україна)
Дата: 01 жовтня 2026

Український актор Олексій Гнатковський рідко говорить про особисте життя та практично не показує свою дружину Ольгу в соцмережах. Він пояснив, чому оберігає сім'ю від зайвої публічності та як війна змінила їхні стосунки.

Про все це актор розповів в інтерв'ю Wave RBC.UA, повна текстова версія якого вийде на сайті вже 2 жовтня.

Чому Олексій Гнатковський не показує дружину в соцмережах

Непублічність сімейного життя - це спільне рішення подружжя. Актор вважає, що не має права робити надбанням громадськості те, що стосується не лише його самого.

"Це така нормальна історія з обох сторін. У нас це моє особисте і її особисте, я не можу її особистим користуватися, маніпулювати чимось. Я не хочу назагал виставляти речі, які дуже близькі серцю", - пояснив Гнатковський.

Він додав, що сім'я для нього є частиною особистого внутрішнього світу, яку він не хоче виставляти напоказ.

Олексій Гнатковський розкрив, чому не показує дружину та як війна вплинула на їхні стосунки
Гнатковський з дружиною (фото: facebook.com/ljubinets.olga)

Як війна вплинула на стосунки подружжя

Гнатковський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення вони з Ольгою швидко переключилися на допомогу іншим.

У перші дні вони відвезли дітей до батьків дружини в село неподалік Івано-Франківська, щоб звільнити будинок для людей, які потребували прихистку.

Крім того, пара долучилася до волонтерської роботи, зокрема разом із друзями вони створили власний благодійний фонд.

"Щодо дружини - як змінилися наші стосунки? Ніяк, швидше ми одночасно включилися в роботу", - зазначив актор.

За його словами, їхня родина також переживала складні випробування через війну, але зрештою об'єднувалася і продовжувала діяти разом.

"У нашій сім'ї племінники воювали в Маріуполі, потім Азовсталь, потім полон - це теж велика історія була для сім'ї. Але це все нас постійно з'єднувало, ми разом все робили", - зазначив Олексій.

Підтримка та співпраця у стосунках

Нині подружжя продовжує разом працювати у благодійному напрямку. Сам Гнатковський акумулює кошти на потреби фонду завдяки своїм виставам, а його дружина відповідає за логістику та організацію процесів.

"Вона директор цього фонду, бере запити, які можемо опрацювати, безкінечні декларації тепер, бо почали завозити машини, тепер їх треба оформляти", - розповів актор.

Він також зазначив, що за час війни вони разом "впряглися в одне ярмо" і тепер дивляться разом вперед. Саме здатність рухатися в одному напрямку робить їхні стосунки міцними.

"Це дуже цінно для мене - однодумство, спільний погляд на одні й ті самі речі", - пояснив Гнатковський.

Попри велику кількість роботи, актор запевняє, що їхні стосунки не обмежуються працею.

"Очевидно, не першим ділом. Це все одночасно: і якісь інтимні речі, і соціальні, і духовні - все разом", - зазначив він.

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