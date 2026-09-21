"Нічого такий". Макс Барських з гумором відреагував на своє раритетне фото
Головна Зірки "Нічого такий". Макс Барських з гумором відреагував на своє раритетне фото
Зірки

"Нічого такий". Макс Барських з гумором відреагував на своє раритетне фото

Артист згадав часи "Фабрики зірок" під час концерту в Харкові

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Макс Барських (фото надано представниками артиста)  
Дата: 21 вересня 2026

Макс Барських несподівано занурився в минуле під час свого концерту в Харкові. Просто зі сцени він побачив у руках однієї з прихильниць постер 15-річної давнини зі своїм фото, зробленим на початку кар'єри.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Як Барських відреагував на постер

Прихильниця передала співакові плакат, якому 15 років, і попросила залишити на ньому автограф.

На постері був зображений юний Барських - саме таким його запам’ятали глядачі періоду "Фабрики зірок".

&quot;Нічого такий&quot;. Макс Барських з гумором відреагував на своє раритетне фотоБарських побачив раритетний плакат (скриншот)​​​​​​​

Артист уважно роздивився фотографію та з гумором відреагував на власний образ тих років.

"Мені тут 18 наче... Слухай, ну нічого такий", - з гумором сказав Макс.

"Свєта, я люблю тебе", - сміючись додав він, згадуючи минуле, і поставив свій автограф на плакаті.

@juliakuznetzova09 Нарешті Макс був у незламному Харкові #максбарских #Харків #Радмір оригінальний аудіозапис - yulia_kuznetzova

Флешбек у перші роки кар'єри

Цей момент швидко розлетівся мережею, нагадавши про один із найяскравіших періодів на старті кар'єри артиста. А тепер він є одним із найбільш відомих українських виконавців.

Користувачі соцмереж із позитивом відреагували на відео і в коментарях почали ділитися власними спогадами.

  • "Приємні спогади для всіх! Молодець".
  • "В мене теж такий плакат є досі".
  • "Оце так флешбеки. Почуття гумору в нього - клас".
  • "Це смішно і мило..."

Примітно, що цей спогад виник у артиста зараз, коли музичне шоу повернулося на екрани в оновленому форматі. Тепер залишається здогадуватися, чи побачать глядачі одного з найуспішніших випускників "Фабрики" знову на сцені проєкту.

Макс Барських на концерті (фото надано представниками артиста)
Головні новини
"Я їй дуже вдячна". Лариса Руснак про втрату мами, "Одіссею" Уривського та секрети молодості "Я їй дуже вдячна". Лариса Руснак про втрату мами, "Одіссею" Уривського та секрети молодості Останній допис Сінді Кроуфорд про сина: що вона писала Преслі незадовго до трагедії Останній допис Сінді Кроуфорд про сина: що вона писала Преслі незадовго до трагедії "Хто пере труси Путіна?" Британський гурт Pet Shop Boys висміяв російського диктатора "Хто пере труси Путіна?" Британський гурт Pet Shop Boys висміяв російського диктатора