"Ничего такой". Макс Барских с юмором отреагировал на свое раритетное фото
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"Ничего такой". Макс Барских с юмором отреагировал на свое раритетное фото

Артист вспомнил времена "Фабрики звезд" во время концерта в Харькове

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Макс Барских (фото предоставлено представителями артиста)
Дата: 21 сентября 2026

Макс Барских неожиданно погрузился в прошлое во время концерта в Харькове. Прямо со сцены он увидел в руках одной из поклонниц постер 15-летней давности со своим фото, сделанным в начале карьеры.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Как Барских отреагировал на постер

Поклонница передала певцу плакат, которому 15 лет, и попросила оставить на нем автограф.

На постере был запечатлен юный Барских - именно таким его запомнили зрители периода "Фабрики звезд".

&quot;Ничего такой&quot;. Макс Барских с юмором отреагировал на свое раритетное фотоБарских увидел раритетный плакат (скриншот)

Артист внимательно рассмотрел фотографию и с юмором отреагировал на свой образ тех лет.

"Мне здесь 18 вроде как... Слушай, ну ничего такой", - с юмором сказал Макс.

"Света, я люблю тебя", - смеясь добавил он, вспоминая прошлое, и поставил свой автограф на плакате.

@juliakuznetzova09 Нарешті Макс був у незламному Харкові #максбарских #Харків #Радмір оригінальний аудіозапис - yulia_kuznetzova

Флешбэк в первые годы карьеры

Этот момент быстро разлетелся по сети, напомнив об одном из самых ярких периодов на старте карьеры артиста. А теперь он один из самых известных украинских исполнителей.

Пользователи соцсетей с позитивом отреагировали на видео и в комментариях начали делиться своими воспоминаниями.

  • "Приятные воспоминания для всех! Молодец".
  • "У меня тоже до сих пор есть такой плакат".
  • "Вот это флешбэки. Чувство юмора у него - класс".
  • "Это смешно и мило..."

Примечательно, что это воспоминание возникло у артиста сейчас, когда музыкальное шоу вернулось на экраны в обновленном формате. Теперь остается догадываться, увидят ли зрители одного из самых успешных выпускников "Фабрики" снова на сцене проекта.

Макс Барских на концерте (фото предоставлено представителями артиста)
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