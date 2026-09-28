Наталка Карпа розповіла про приліт біля її будинку: "Поки я співала на концертах"
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Наталка Карпа розповіла про приліт біля її будинку: "Поки я співала на концертах"

Співачка розповіла про приліт у будинок поруч із її оселею в Дарниці та показала наслідки удару. На щастя, люди не постраждали

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Наталка Карпа (фото:
Дата: 28 вересня 2026

Українська співачка Наталка Карпа повідомила про удар неподалік її будинку в Дарницькому районі Києва. Артистка показала наслідки атаки та зазначила, що під час обстрілу перебувала за межами столиці.

Wave RBC.UA повідомляє, що за словами Карпи, влучання сталося у багатоповерхівку, розташовану поруч із її будинком.

Що відомо

На верхніх поверхах після удару спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У момент атаки співачка була не в Києві. Того дня вона виступала на фестивалі осені OKTOBERFEST 2026 у "Козацькій Слободі Раковець".

Карпа зізналася, що дізналася про подію вже перебуваючи далеко від дому. У своєму Instagram вона опублікувала кадри з місця удару та поділилася переживаннями.

"І поки я вчора співала на своїх концертах, у двір мого будинку на Дарниці було влучання… Влетіло в будинок поруч. Усі живі, це найважливіше", - написала артистка.

Наталка Карпа розповіла про приліт біля її будинку: &quot;Поки я співала на концертах&quot;Наталка Карпа розповіла про приліт біля її будинку: &quot;Поки я співала на концертах&quot;Наталка Карпа показала наслідки удару (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Співачка також показала відео, на якому видно пожежу у верхній частині сусідньої багатоповерхівки.

Зауважимо, що Карпа не вперше розповідає про переживання, пов'язані з війною, у своїх соцмережах. Цього разу вона наголосила передусім на тому, що внаслідок удару люди залишилися живими.

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