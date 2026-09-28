Наталья Карпа рассказала о прилете возле ее дома: "Пока я пела на концертах"

Украинская певица Наталья Карпа сообщила об ударе неподалеку от ее дома в Дарницком районе Киева. Артистка показала последствия атаки и отметила, что во время обстрела находилась вне столицы.

Wave RBC.UA сообщает, что по словам Карпы, попадание произошло в многоэтажку, расположенную рядом с ее домом.

Что известно

На верхних этажах после удара вспыхнул пожар. По предварительной информации, люди не пострадали.

В момент атаки певица была не в Киеве. В тот день она выступала на фестивале осени OKTOBERFEST 2026 в "Казацкой Слободе Раковец".

Карпа призналась, что узнала о случившемся уже находясь вдали от дома. В Instagram она опубликовала кадры с места удара и поделилась переживаниями.

"И пока я вчера пела на своих концертах, во двор моего дома на Дарнице было попадание… Влетело в дом рядом. Все живы, это самое важное", - написала артистка.

Наталья Карпа показала последствия удара (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Певица также показала видео, на котором виден пожар в верхней части соседней многоэтажки.

Заметим, что Карпа не в первый раз рассказывает о переживаниях, связанных с войной, в своих соцсетях. На этот раз она подчеркнула прежде всего то, что в результате удара люди остались живы.