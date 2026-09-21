Міла Сивацька після пологів показала обличчя донечки та розсекретила її ім’я
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Зірки

Міла Сивацька після пологів показала обличчя донечки та розсекретила її ім’я

Після народження донечки акторка вирішила показала ніжні сімейні кадри

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Міла Сивацька (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)
Дата: 21 вересня 2026

Українська акторка Міла Сивацька вперше показала обличчя своєї новонародженої донечки та розповіла, яке ім’я обрала для первістки. Wave RBC.UA повідомляє, що про народження дитини артистка написала 20 вересня.

Як назвали доньку

Стало відомо, що донечка з’явилася на світ дещо раніше, ніж Міла публічно оголосила про поповнення в родині.

Тепер Сивацька вирішила ближче познайомити шанувальників із малечею. Акторка опублікувала серію ніжних кадрів, на яких уперше не приховує обличчя донечки. Також вона розсекретила ім’я дівчинки - Зоя.

"Ласкаво просимо в цей світ, Зоє", - написала знаменитість під фотографіями.

Що відомо про чоловіка акторки

Для Міли Сивацької це перша дитина. Акторка перебуває у стосунках із чоловіком на ім’я Сергій. Він не є публічною людиною, тому акторка майже не розповідає про нього та рідко показує в соцмережах.

Відомо, що пара познайомилася в аеропорту "Жуляни": Сергій запросив Мілу на каву, після чого між ними почалися стосунки.

На початку 2023 року чоловік освідчився акторці під час новорічної ночі. У 2024 році вони офіційно одружилися. Після весілля Міла розповідала, що взяла прізвище чоловіка, а Сивацька залишила як сценічне ім’я.

Восени 2024 року подружжя переїхало з Києва до Барселони.

Міла Сивацька після пологів показала обличчя донечки та розсекретила її ім’яМіла Сивацька після пологів показала обличчя донечки та розсекретила її ім’яМіла Сивацька з чоловіком (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

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