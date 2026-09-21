Милая Сивацкая после родов показала лицо дочери и рассекретила ее имя
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Милая Сивацкая после родов показала лицо дочери и рассекретила ее имя

После рождения дочери актриса решила показать нежные семейные кадры

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Мила Сивацкая (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)
Дата: 21 сентября 2026

Украинская актриса Мила Сивацкая впервые показала лицо своей новорожденной дочери и рассказала, какое имя выбрала для первенца. Wave RBC.UA сообщает, что о рождении ребенка артистка написала 20 сентября.

Как назвали дочь

Стало известно, что дочь появилась на свет несколько раньше, чем Мила публично объявила о пополнении в семье.

Теперь Сивацкая решила поближе познакомить поклонников с девочкой. Актриса опубликовала серию нежных кадров, на которых впервые не скрывает лицо дочери. Также она рассекретила имя девочки - Зоя.

"Добро пожаловать в этот мир, Зое", - написала знаменитость под фотографиями.

Что известно о муже актрисы

Для Милы Сивацкой это первый ребенок. Актриса находится в отношениях с мужчиной по имени Сергей. Он не публичный человек, поэтому актриса почти не рассказывает о нем и редко показывает в соцсетях.

Известно, что пара познакомилась в аэропорту "Жуляны": Сергей пригласил Милу на кофе, после чего между ними начались отношения.

В начале 2023 года он сделал предложение актрисе во время новогодней ночи. В 2024 году они официально женились. После свадьбы Мила рассказывала, что взяла фамилию мужа, а Сывацкая оставила как сценическое имя.

Осенью 2024 года супруги переехали из Киева в Барселону.

Милая Сивацкая после родов показала лицо дочери и рассекретила ее имяМилая Сивацкая после родов показала лицо дочери и рассекретила ее имяМилая Сивацкая с мужем (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

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