"Ми розбиті горем". Сінді Кроуфорд порушила мовчання після раптової смерті сина

Сінді Кроуфорд вшанувала пам’ять сина Преслі Гербера, який помер 20 вересня 2026 року у 27 років. Супермодель опублікувала зворушливе звернення, в якому розповіла про біль родини та подякувала за підтримку.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram зірки.

Як Сінді Кроуфорд вшанувала сина

Модель поділилася фото з Преслі, на якому він постає усміхненним. Вона назвала сина доброю та прекрасною душею, яка любила інших і сама була оточена любов'ю.

"Ми розбиті горем через втрату нашого улюбленого сина та брата. Ми щасливі, що Преслі був у нашому житті 27 років", - написала модель.

За словами Сінді, родина пишається тим, як Преслі ставився до людей, виявляючи доброту та відкритість. Вона також подякувала всім, хто висловив співчуття та підтримує її родину в цей складний час.

Наостанок модель звернулася до сина від свого імені, чоловіка Ренді та доньки Каю Гербер.

"До нової зустрічі, наш милий хлопчику. Ми завжди будемо тебе любити, мама, тато та Кая", - додала вона.



Кая Гербер присвятила брату особистий допис

Окремо пам’ять Преслі вшанувала його сестра. В особистому дописі в Instagram вона зізналася, що не може знайти слів, які б передали її біль.

"Я не маю слів. І, можливо, маленька втіха полягає в тому, що вони нам ніколи й не були потрібні. Слова підводять, применшують, узагальнюють і завжди не передають правди. Як же наївно було вірити, що мова здатна подолати горе", - написала модель.

Кая розповіла, що можливість бути сестрою Преслі завжди була її улюбленою частиною самої себе. Вона любила брата сильніше, ніж могла собі уявити, а тепер не знає, куди спрямувати цю любов.

Модель також згадала про характер Преслі. За її словами, він завжди вірив у людей і навіть на жорстокість реагував не гнівом, а нерозумінням та цікавістю.

"Ти вірив, що люди за своєю природою добрі, тому що, Преслі, ти сам був добрим від природи", - звернулася вона до брата.

Гербер пригадала історію з дитинства. Коли вона злякалася проколювати вуха, Преслі зробив це першим, щоб підтримати сестру.

"Ти завжди йшов першим. Але коли я тримала сережку, яку дістали з твого тіла, могла думати лише про одне - вона належить тобі. І мені дуже хотілося б, щоб цього разу ти не пішов першим", - написала модель.

Вона зізналася, що тепер вчиться жити без брата - любити його, не маючи змоги побачити, розповідати йому щось без звичного телефонного дзвінка та знаходити спосіб залишатися його сестрою у світі, де більше не може до нього дотягнутися.

Попри біль утрати, Кая наголосила, що не відмовилася б від жодної миті, проведеної з Преслі.

"Я б свідомо пішла назустріч цьому горю, якби знала, що по той бік зможу бути твоєю сестрою", - зізналася вона.



Що відомо про смерть Преслі Гербера

Хлопця не стало у реабілітаційному закладі в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Точну причину трагедії поки не повідомили. Серед можливих версій - передозування.

Раніше Преслі публічно говорив про труднощі з ментальним здоров’ям і залежність. В останні місяці життя він розповідав про шлях до одуження та висловлював бажання впоратися зі своїми проблемами, а рідні публічно його підтримували.

Після трагедії Сінді та інші члени родини не робили публічних заяв про свою втрату, попросивши поважати право на приватність. Лише нещодавно модель та її чоловіка помітили разом на прогулянці.