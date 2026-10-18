"Мы разбиты горем". Синди Кроуфорд нарушила молчание после внезапной смерти сына
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"Мы разбиты горем". Синди Кроуфорд нарушила молчание после внезапной смерти сына

Модель от имени семьи почтила память Пресли, а ее дочь Кая посвятила брату трогательный пост

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Синди Кроуфорд (фото: Getty Images)
Дата: 18 октября 2026

Синди Кроуфорд почтила память сына Пресли Гербера, умершего 20 сентября 2026 года в 27 лет. Супермодель опубликовала трогательное обращение, в котором рассказала о боли семьи и поблагодарила за поддержку.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram звезды.

Как Синди Кроуфорд почтила сына

Модель поделилась фото с Пресли, на котором он предстает улыбающимся. Она назвала сына доброй и прекрасной душой, которая любила других и сама была окружена любовью.

"Мы разбиты горем из-за потери нашего любимого сына и брата. Мы счастливы, что Пресли был в нашей жизни 27 лет", - написала модель.

По словам Синди, семья гордится тем, как Пресли относился к людям, проявляя доброту и открытость. Она также поблагодарила всех, кто выразил соболезнования и поддерживает ее семью в это сложное время.

Напоследок модель обратилась к сыну от своего имени, мужа Рэнди и дочери Кайи Гербер.

"До новой встречи, наш милый мальчик. Мы всегда будем тебя любить, мама, папа и Кайа", - добавила она.


Кайа Гербер посвятила брату личный пост

Отдельно память Пресли почтила его сестра. В личной публикации в Instagram она призналась, что не может найти слов, которые передали бы ее боль.

"У меня нет слов. И, возможно, маленькое утешение заключается в том, что они нам никогда и не были нужны. Слова подводят, умаляют, обобщают и всегда не передают правды. Как же наивно было верить, что язык способен преодолеть горе", - написала модель.

Кайа рассказала, что возможность быть сестрой Пресли всегда была ее любимой частью самой себя. Она любила брата сильнее, чем могла представить, а теперь не знает, куда направить эту любовь.

Модель также упомянула о характере Пресли. По ее словам, он всегда верил в людей и даже на жестокость реагировал не гневом, а непониманием и любопытством.

"Ты верил, что люди по своей природе добры, потому что, Пресли, ты сам был хорош от природы", - обратилась она к брату.

Гербер вспомнила историю с детства. Когда она испугалась прокалывать уши, Пресли сделал это первым, чтобы поддержать сестру.

"Ты всегда шел первым. Но когда я держала серьгу, которую достали из твоего тела, могла думать только об одном - она принадлежит тебе. И мне бы очень хотелось, чтобы на этот раз ты не пошел первым", - написала модель.

Она призналась, что теперь учится жить без брата - любить его, не имея возможности увидеть, рассказывать ему что-то без привычного телефонного звонка и находить способ оставаться его сестрой в мире, где больше не может до него дотянуться.

Несмотря на боль утраты, Кая подчеркнула, что не отказалась бы ни от одного момента, проведенного с Пресли.

"Я бы сознательно пошла навстречу этому горю, если бы знала, что по ту сторону смогу быть твоей сестрой", – призналась она.


Что известно о смерти Пресли Гербера

Парня не стало в реабилитационном заведении в Санта-Монике, штат Калифорния. Точную причину трагедии пока не сообщили. Среди возможных версий - передозировка.

Ранее Пресли публично говорил о трудностях с ментальным здоровьем и зависимости. В последние месяцы жизни он рассказывал о пути выздоровления и выражал желание справиться со своими проблемами, а родные публично его поддерживали.

После трагедии Синди и другие члены семьи не делали публичных заявлений о своей утрате, попросив уважать право на конфиденциальность. Лишь недавно модель и ее мужа заметили вместе на прогулке .

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