"Люблю тебе і сумую". Сестра Меттью Перрі поділилася рідкісними фото з актором

Молодша зведена сестра Меттью Перрі Міа Перрі Бовік опублікувала архівні фотографії з братом. З нагоди третіх роковин смерті та виходу документального серіалу "The One About Matthew Perry" вона також розповіла про їхні стосунки та яким він був у житті.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на розмову Бовік з ABC News .

Сестра Меттью Перрі показала рідкісні фото з актором

Міа опублікувала унікальні кадри з братом з їхнього дитинства та спільного часу разом. На одних фото вона позує поруч з молодим Меттью, а на іншому разом з ним на випускному.

"Метті, я люблю тебе і сумую за тобою щодня", - підписала кадри вона.

Американська психотерапевтка та письменниця раніше зізнавалася, що саме Перрі відіграв важливу роль у тому, ким вона є.

"Завдяки йому я стала тією, ким є сьогодні, людиною, якою прагну бути, і знайшла справу, якій присвятила своє життя", - сказала вона Netflix.



Яким був Перрі у житті

У новому інтерв'ю Міа зізналася, що усім відомий Чендлер за лаштунками був не менш приємною людиною.

"У кожного з нас є знаменитості або зірки, яких ми дуже любимо, і ми запитуємо друзів: "Як думаєте, він і в житті такий чудовий?" І я хочу сказати всім: так, він саме таким і був", - поділилася вона.

Вони з братом мали особливий зв'язок і завжди намагалися піклуватися одне про одного.

"Ми намагалися якнайкраще піклуватися одне про одного в багатьох сенсах. Він був моєю людиною, а я - його", - розповіла вона.

Міа Бовік (скриншот)

Актори "Друзів" підтримували сестру Перрі

Міа також пригадала, як у дитинстві відвідувала знімальний майданчик серіалу та познайомилася з колегами брата. За її словами, вони завжди тепло її приймали.

"Це було щось на кшталт: "О, маленька сестричка Метта прийшла". Це була така типова атмосфера молодшої сестри. Було чудово, і вони всі дуже щедрі люди", - згадала вона.

Окремо Міа розповіла про зустріч із командою серіалу на поминальній церемонії після смерті брата в жовтні 2023 року.

"Коли вони почали приходити, я була приголомшена. Було неймовірно побачити їх і зрозуміти, наскільки сильно акторський склад його любив", - розповіла вона.



Документальний фільм про Меттью Перрі

Напередодні роковин смерті на Netflix вийшла трисерійна документалка про життя Меттью, у якій взяли участь його сестра та близькі друзі.

Для Бовік це було перше інтерв'ю на камеру, присвячене братові. Цією роботою вона хотіла показати його не просто як зірку чи людину із залежністю, а як цілісну особистість з прекрасним серцем та душею.

Раніше ми розповідали, яким був похорон Меттью Перрі. Актора не стало 28 жовтня 2023 року у 54-річному віці.

Причиною смерті стало передозування кетаміном. За незаконне постачання препарату п'ятеро осіб отримали покарення, зокрема помічника актора Кеннет Івамаса, посередник Ерік Флемінг і наркодилерка Джасвін Сангха.

Меттью поховали 3 листопада на кладовищі у меморіальному парку Форест-Лоун в Лос-Анджелесі.